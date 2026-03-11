MÁXIMA ADVERTENCIA para viajeros en EE. UU.: qué hacer si pierdes tu pasaporte estadounidense en el extranjero

La pérdida del pasaporte estadounidense mientras se está en el extranjero puede convertirse en una situación estresante que altera la continuidad del viaje y los planes de regreso a Estados Unidos. Al ser el principal documento de identificación internacional, su extravío o robo debe reportarse y atenderse lo antes posible siguiendo el procedimiento establecido por el Departamento de Estado.

Además de complicar el regreso al país, no contar con el pasaporte puede provocar retrasos en trámites migratorios, reservas de hotel o alquiler de vehículos. En casos de robo, también existe la posibilidad de fraude o suplantación de identidad, por lo que es fundamental actuar rápidamente.

Qué hacer si pierdes o te roban el pasaporte

Lo primero que se recomienda es denunciar la pérdida o robo del pasaporte ante la policía local y solicitar una copia del reporte oficial, especialmente si se trató de un delito. Luego, se debe reportar la desaparición del documento al Departamento de Estado mediante el formulario DS-64, que puede completarse en línea, por correo o por teléfono.

Qué hacer si pierdes tu pasaporte estadounidense en el extranjero.

Si se realiza en línea , el pasaporte se cancela en un día hábil y se envía confirmación por correo electrónico.

, el pasaporte se cancela en un día hábil y se envía confirmación por correo electrónico. Si se hace por correo , el proceso puede tardar varias semanas.

, el proceso puede tardar varias semanas. También es posible reportarlo por teléfono al +1-877-487-2778 (opción en español).

Las autoridades recuerdan que, una vez reportado como perdido o robado, el pasaporte queda cancelado permanentemente y no podrá volver a utilizarse, incluso si posteriormente se recupera.

Cómo solicitar un pasaporte de emergencia

Las personas que pierdan su pasaporte durante un viaje internacional deben acudir a la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano para solicitar un pasaporte de emergencia que les permita regresar al país.

Para completar el trámite, es necesario presentar los formularios DS-64 y DS-11, una fotografía reciente tipo pasaporte y una identificación oficial, como una licencia de conducir, copia del pasaporte extraviado o acta de nacimiento. Además, en el sitio oficial del gobierno estadounidense se puede consultar el directorio de embajadas y consulados disponibles en todo el mundo.

Cuánto cuesta obtener un nuevo pasaporte

El gobierno de EE. UU. ofrece dos formatos de pasaporte. La libreta de pasaporte permite viajar por aire, mar o tierra y tiene una tarifa de solicitud de US$130 más una tarifa de aceptación de US$35, lo que da un costo total de US$165.

Por otro lado, la tarjeta de pasaporte es válida únicamente para ingresar por tierra o mar desde Canadá, México o Bermudas. En este caso, la tarifa de solicitud es de US$30 y la tarifa de aceptación de US$35, con un costo total de US$65. Ambos documentos tienen una vigencia de 10 años para adultos y de cinco años para menores de 16 años.

Asistencia si eres víctima de un delito en el extranjero

Si una persona pierde su pasaporte tras ser víctima de un delito grave en el extranjero, puede solicitar un pasaporte de emergencia gratuito con validez limitada para regresar a Estados Unidos.

Además, el personal consular puede ayudar a contactar familiares, amigos o empleadores, y brindar información sobre atención médica o recursos disponibles en el país donde ocurrió el incidente.