ALERTA en Walmart de New Hartford: hombre intenta robar más de $2,000 en mercadería y termina detenido

Un hombre de 27 años fue arrestado tras protagonizar un robo en Walmart de New Hartford, luego de intentar salir de la tienda con más de 100 artículos sin pagar. El incidente ocurrió en el establecimiento ubicado en Consumer Square, según informó el Departamento de Policía local.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, identificado como Brandon Trask, habría tomado mercancía valuada en más de US$2,000 e intentó abandonar la tienda sin pagar alrededor de las 6.00 p. m. del martes 10 de marzo.

Empleados del Walmart lograron detener al sospechoso

Según el reporte policial, trabajadores de la tienda detectaron el intento de robo y lograron detener al hombre antes de que saliera del establecimiento. Sin embargo, el sospechoso habría intentado escapar tras ser confrontado por el personal.

Hombre intenta robar más de $2,000 en Walmart de New Hartford.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre presuntamente trató de huir nuevamente, lo que generó un forcejeo con los oficiales dentro del vestíbulo del establecimiento.

Enfrenta varios cargos tras el incidente

Las autoridades informaron que el sospechoso forcejeó con los policías antes de ser finalmente reducido y arrestado dentro de la tienda.

Tras el incidente, Brandon Trask fue acusado de hurto mayor en cuarto grado, obstrucción a la administración gubernamental y resistencia al arresto. La policía indicó que deberá comparecer ante el tribunal para responder por los cargos relacionados con el robo en Walmart de New Hartford.