- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA en Walmart de New Hartford: hombre intenta robar más de $2,000 en mercadería y termina detenido
Un hombre de 27 años fue arrestado tras intentar robar más de 100 artículos en Walmart, New Hartford, con un valor de $2,000. El incidente ocurrió el 10 de marzo.
Un hombre de 27 años fue arrestado tras protagonizar un robo en Walmart de New Hartford, luego de intentar salir de la tienda con más de 100 artículos sin pagar. El incidente ocurrió en el establecimiento ubicado en Consumer Square, según informó el Departamento de Policía local.
PUEDES VER: ALERTA DE SEGURIDAD en tiendas Walmart de EE. UU.: CPSC ADVIERTE de artículo básico que podría volcarse y causar LESIONES GRAVES
De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, identificado como Brandon Trask, habría tomado mercancía valuada en más de US$2,000 e intentó abandonar la tienda sin pagar alrededor de las 6.00 p. m. del martes 10 de marzo.
Empleados del Walmart lograron detener al sospechoso
Según el reporte policial, trabajadores de la tienda detectaron el intento de robo y lograron detener al hombre antes de que saliera del establecimiento. Sin embargo, el sospechoso habría intentado escapar tras ser confrontado por el personal.
Hombre intenta robar más de $2,000 en Walmart de New Hartford.
Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre presuntamente trató de huir nuevamente, lo que generó un forcejeo con los oficiales dentro del vestíbulo del establecimiento.
Enfrenta varios cargos tras el incidente
Las autoridades informaron que el sospechoso forcejeó con los policías antes de ser finalmente reducido y arrestado dentro de la tienda.
Tras el incidente, Brandon Trask fue acusado de hurto mayor en cuarto grado, obstrucción a la administración gubernamental y resistencia al arresto. La policía indicó que deberá comparecer ante el tribunal para responder por los cargos relacionados con el robo en Walmart de New Hartford.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart de Dinuba: CIERRAN tienda sin fecha de REAPERTURA tras HALLAZGO de roedores en el interior del supermercado
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: sujeto armado con un BATE siembra el terror y víctima saca un CUCHILLO para defenderse
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de West Kingshighway: reportan ARRESTO de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía SIN PAGAR
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90