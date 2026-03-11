NUEVA PETICIÓN para otorgar permisos de trabajo a inmigrantes en Texas: movimiento busca cambiar el DESTINO LABORAL de miles

La conversación en Texas sobre los derechos laborales de los inmigrantes tomó un nuevo giro esta semana. En medio de un clima político y económico complejo, varias organizaciones defensoras de los inmigrantes intensificaron sus esfuerzos para que las autoridades estatales y federales reconsideren las reglas que limitan la capacidad de los trabajadores extranjeros para acceder a empleos formales en el estado.

Organizaciones solicitan permiso de trabajo para inmigrantes en Texas.

En el norte de Texas, grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro presionan directamente a los legisladores para que se implementen mecanismos que permitan a los inmigrantes trabajar legalmente, "ayudando a la estabilidad" de sus familias y contribuyendo al mercado laboral local.

Este llamado busca que las personas que se encuentran en situaciones migratorias irregulares, pero que viven en Texas, tengan acceso a permisos laborales temporales o a condiciones de trabajo formal. El objetivo es doble: por un lado, asegurar que puedan sostener a sus familias y, por otro, cubrir la demanda de mano de obra en sectores con escasez de empleados.

¿Cuál sería el impacto económico y social de una posible reforma laboral para inmigrantes en Texas?

Los defensores de la propuesta sostienen que autorizar permisos de trabajo para inmigrantes beneficiaría tanto a las familias como a la economía del estado. En los últimos años, Texas ha experimentado un crecimiento demográfico considerable en las comunidades inmigrantes, especialmente en áreas urbanas como Dallas–Fort Worth y Houston.

El acceso a empleo formal podría generar mayores ingresos fiscales, impulsar el consumo local y favorecer una mejor integración social para quienes actualmente enfrentan barreras laborales.

Aunque la medida aún no avanzó en la agenda legislativa, la discusión refleja tensiones más amplias en torno a la política migratoria y laboral en Estados Unidos, donde las organizaciones comunitarias debaten cómo equilibrar la necesidad de mano de obra con políticas de inmigración estrictas.