NUEVA PETICIÓN para otorgar permisos de trabajo a inmigrantes en Texas: movimiento busca cambiar el DESTINO LABORAL de miles

Un grupo en Texas busca modificar las normas laborales para inmigrantes, provocando controversia entre legisladores y defensores de derechos civiles.

María Zapata
Organizaciones solicitan permiso de trabajo para inmigrantes en Texas.
Organizaciones solicitan permiso de trabajo para inmigrantes en Texas. | Composición: María Zapata | Líbero
La conversación en Texas sobre los derechos laborales de los inmigrantes tomó un nuevo giro esta semana. En medio de un clima político y económico complejo, varias organizaciones defensoras de los inmigrantes intensificaron sus esfuerzos para que las autoridades estatales y federales reconsideren las reglas que limitan la capacidad de los trabajadores extranjeros para acceder a empleos formales en el estado.

Permiso de trabajo USA

Organizaciones solicitan permiso de trabajo para inmigrantes en Texas.

Organizaciones buscan otorgar permisos de trabajo a inmigrantes en Texas

En el norte de Texas, grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro presionan directamente a los legisladores para que se implementen mecanismos que permitan a los inmigrantes trabajar legalmente, "ayudando a la estabilidad" de sus familias y contribuyendo al mercado laboral local.

Este llamado busca que las personas que se encuentran en situaciones migratorias irregulares, pero que viven en Texas, tengan acceso a permisos laborales temporales o a condiciones de trabajo formal. El objetivo es doble: por un lado, asegurar que puedan sostener a sus familias y, por otro, cubrir la demanda de mano de obra en sectores con escasez de empleados.

¿Cuál sería el impacto económico y social de una posible reforma laboral para inmigrantes en Texas?

Los defensores de la propuesta sostienen que autorizar permisos de trabajo para inmigrantes beneficiaría tanto a las familias como a la economía del estado. En los últimos años, Texas ha experimentado un crecimiento demográfico considerable en las comunidades inmigrantes, especialmente en áreas urbanas como Dallas–Fort Worth y Houston.

El acceso a empleo formal podría generar mayores ingresos fiscales, impulsar el consumo local y favorecer una mejor integración social para quienes actualmente enfrentan barreras laborales.

Aunque la medida aún no avanzó en la agenda legislativa, la discusión refleja tensiones más amplias en torno a la política migratoria y laboral en Estados Unidos, donde las organizaciones comunitarias debaten cómo equilibrar la necesidad de mano de obra con políticas de inmigración estrictas.

