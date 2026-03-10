0

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

Canal de transmisión para ver en vivo el partido entre Sporting Cristal contra Carabobo FC por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 que se realizará en Matute.

Sporting Cristal recibirá en Matute a Carabobo FC por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, vuelta. Los celestes tienen la ventaja en la serie (ganaron 1-0 en Venezuela) y buscarán sellar su boleto a la zona de grupos del torneo continental.

Sporting Cristal recibe a Carabobo en Matute por Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo?

En Perú, el partido entre Sporting Cristal contra Carabobo, por la Copa Libertadores, será televisado por ESPN 2. Guía de canales por país:

  • Argentina: Fox Sports y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Brasil: ESPN 3
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus.
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.
  • México: Disney Premium.
  • Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.
  • Perú: ESPN 2 y Disney Plus.
  • España: LaLiga
  • Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus.
  • Estados Unidos: Fanatiz y beIN Sports
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus.

¿Canal para ver Sporting Cristal vs Carabobo en Perú?

  • Movistar TV: 506 (SD) y 741 (HD)
  • DIRECTV: 622/623 (SD) y 1622/1623 (HD)
  • Claro TV: 64 (SD) y 521 (HD)
  • Best Cable: 61 (SD)

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Carabobo por streaming?

Por internet, el partido entre Sporting Cristal contra Carabobo por la Copa Libertadores será transmitido por Disney Plus.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal tiene la oportunidad de lograr su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde ocupará el Bombo 4.

Los celestes solo necesitan empatar o ganar para sellar su boleto a la dicha instancia del torneo continental.

No olvides revisar tu agenda deportiva

