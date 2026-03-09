¡Mucha atención! Un establecimiento de 'McDonald’s' ubicado en el Walmart SuperCenter de Dinuba, en Estados Unidos, fue clausurado tras reportarse la aparición de tres roedores en sus instalaciones. La situación ocasionó caos y preocupación entre los clientes y autoridades sanitarias. Hasta el momento, se está llevando a cabo la investigación del caso.

Cierran Walmart sin fecha de reapertura tras hallazgo de roedores en el interior del supermercado

A través de un video compartido por Jesse, de ABC30 Insider se confirmó, recientemente, la presencia de tres roedores en un Walmart ubicado en la intersección de El Monte Way y Alta Avenue, en el país americano. En las imágenes, se pudo observar la inesperada situación dentro de la tienda, donde también opera un ‘McDonald’s, restaurante de comida rápida.

Al respecto, Action News se contactó de inmediato con la tienda Walmart para abordar el incidente. Como respuesta frente a este insólito hallazgo, la empresa estadounidense afirmó lo siguiente: “Estamos al tanto de la preocupación planteada y tomamos este tipo de asuntos muy en serio”.

Asimismo, tras recibir la notificación, el restaurante tomó la decisión del cierre sin fecha de retorno. Las instalaciones y el servicio están siendo evaluados hasta el momento, además, se están llevando a cabo todas las medidas correctivas pertinentes.

“Seguiremos monitoreando la situación de cerca y colaboraremos con nuestro socio inquilino para determinar si es seguro reabrir y garantizar un entorno limpio y seguro para nuestros clientes y empleados”, añadió Walmart tras lo sucedido.

¿Por qué Walmart es popular en Estados Unidos?

Walmart se ha convertido en el minorista más grande del mundo y, para este 2026, ya es una potencia en EE. UU., famoso por su modelo “precios bajos todos los días” (Everyday Low Prices).

Fue fundado por Sam Walton en 1962 y su notable éxito en EE. UU. se debe a la conveniencia, ofreciendo en un solo lugar (Supercenters) comestibles, ropa, tecnología y hogar, atrayendo a todos los niveles de ingresos.