Autoridades de EE. UU. confirman ATAQUE LETAL a barco sospechoso: seis víctimas en el Pacífico

El Pentágono confirmó este domingo que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque letal contra un barco en el Pacífico Oriental, presuntamente vinculado al transporte de narcotraficantes, con un saldo de seis muertos a bordo, según informó Fox News. La acción se produce en medio de un aumento reciente de operaciones navales de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, en un esfuerzo por desmantelar las rutas del narcotráfico y disuadir a los cárteles que operan en la región.

Seis personas mueren en ataque de EE. UU. a un barco sospechoso de narcotráfico en el Pacífico Oriental

El Comando Sur de EE. UU., bajo el mando del general Francis L. Donovan del Cuerpo de Marines, indicó que el buque atacado transitaba rutas conocidas de narcotráfico y participaba en actividades ilícitas de contrabando de drogas. Según el comunicado oficial: "La inteligencia confirmó que el buque se desplazaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Seis hombres a bordo del barco murieron, mientras que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Este ataque se suma a las operaciones iniciadas a principios de septiembre, y eleva a más de 150 el número de víctimas fatales en embarcaciones vinculadas al narcotráfico desde el inicio de la administración actual. Además, se reporta como uno de los ataques navales más letales en la reciente campaña militar.

El jefe del Pentágono destacó que la ofensiva busca restablecer la disuasión frente a los cárteles narcoterroristas. "Pasar a la ofensiva con la Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas que se lucraban envenenando a estadounidenses", declaró. Además, explicó que en semanas recientes no se realizaron ataques debido a la falta de embarcaciones sospechosas detectadas, enfatizando que el objetivo principal sigue siendo frenar el tráfico de drogas.

Reacciones y preocupaciones en EE. UU. por ataques a barcos sospechosos de drogas

Estas operaciones generan preocupación por el debido proceso y el riesgo de afectar a posibles víctimas inocentes. Legisladores como el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, cuestionan la legalidad de los ataques y advierten que muchas de las embarcaciones intervenidas podrían no tener vínculo con el narcotráfico.

"Veo a mis colegas que dicen ser provida y valoran la inspiración de Dios en la vida, pero no muestran ninguna preocupación por estas personas en las embarcaciones. ¿Son terribles? No lo sé. Es probable que sean gente pobre de Venezuela y Colombia", afirmó el senador, subrayando la falta de evidencia pública presentada hasta ahora sobre los ataques.

El Pentágono, por su parte, no revela las identidades de los fallecidos ni presenta pruebas de drogas a bordo, manteniendo discreción sobre los detalles de cada operación.