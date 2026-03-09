¿Lima y Callao se quedarán SIN LUZ ante emergencia nacional por el gas? Esto AVISÓ el gobierno

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se pronunció sobre el temor de un posible corte de luz en Lima y Callao en medio de la crisis de combustible que atraviesa el país. Durante una entrevista en el programa 'Sin Rodeos', de Milagros Leiva, la premier aseguró que no se prevé un apagón generalizado, aunque pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable de la energía.

“Va a haber luz, ¿no se va a ir la luz?”, preguntó la conductora durante la conversación. Ante ello, Miralles respondió: “No, no se va a ir la luz, pero para eso tenemos que hacer un uso responsable del combustible. En casa reduzcamos eso porque sino estamos reduciendo la disponibilidad de combustible que tenemos, que es suficiente, pero hay que usarlo con responsabilidad”.

Las declaraciones se dan en el contexto de la emergencia energética que enfrenta el Perú tras problemas en el sistema de transporte de gas, situación que ha generado escasez de combustibles como el GLP y largas colas en grifos, especialmente en Lima y Callao. El Gobierno ha señalado que el suministro eléctrico está garantizado, aunque insiste en reducir el consumo para evitar presiones en el sistema energético.

¿Desde cuándo se regularizará el servicio de combustible en Perú?

El suministro de gas en Perú podría empezar a normalizarse alrededor del 14 de marzo de 2026, según el plazo estimado por la empresa operadora del gasoducto de Camisea, Transportadora de Gas del Perú (TGP).