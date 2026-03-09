Trámite de DNI gratis este martes 10 de marzo: ¿Quiénes pueden acceder? Consulta requisitos de la campaña

Aunque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sigue en medio de su iniciativa que ofrece un precio con descuento para el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo cierto es que a la par sigue incentivando la gestión de diferentes campañas para acceso gratuito.

Esta vez, la entidad encargada ha colaborado con la Municipalidad de Salas, en Lambayeque, para poder proporcionar un importante beneficio a toda la población del distrito y así generar que más ciudadanos tengan la oportunidad de obtener su DNI sin necesidad de hacer algún pago correspondiente.

Todos los interesados en ser parte de esta actividad, podrán acudir desde las primeras horas de la mañana este martes 10 de marzo al Centro Cívico de la Municipalidad. Conoce AQUÍ algunos requisitos que se deberán tomar en cuenta y demás información clave previo al evento programado.

¿Quiénes son favorecidos con esta campaña de DNI gratis?

Esta campaña va dirigida únicamente a aquellos menores que tengan entre 0 a 17 años, también a los adultos mayores de 60 años y finalmente a las personas de 18 a 59 años. Sin embargo, para este último concepto habrá que tener presente una condición.

Se trata de que los individuos que tengan de 18 a 59 años de edad, y registren la clasificación socieconómico (Sisfoh) no pobre, tendrán que cancelar un derecho en el momento de la realización de la jornada.

Horario para la campaña de DNI gratis

La actividad de DNI gratis se llevará a cabo este martes 10 de marzo desde las 08:00 a.m. y según indica la última información, la atención de los representantes de RENIEC en el lugar se extenderá hasta la 01:00 p.m.

