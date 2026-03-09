- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Trámite de DNI gratis este martes 10 de marzo: ¿Quiénes pueden acceder? Consulta requisitos de la campaña
RENIEC ofrece una nueva campaña de DNI gratis para ciudadanos de cierto distrito y AQUÍ podrás conocer cómo ser parte del beneficio.
Aunque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sigue en medio de su iniciativa que ofrece un precio con descuento para el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo cierto es que a la par sigue incentivando la gestión de diferentes campañas para acceso gratuito.
Esta vez, la entidad encargada ha colaborado con la Municipalidad de Salas, en Lambayeque, para poder proporcionar un importante beneficio a toda la población del distrito y así generar que más ciudadanos tengan la oportunidad de obtener su DNI sin necesidad de hacer algún pago correspondiente.
Todos los interesados en ser parte de esta actividad, podrán acudir desde las primeras horas de la mañana este martes 10 de marzo al Centro Cívico de la Municipalidad. Conoce AQUÍ algunos requisitos que se deberán tomar en cuenta y demás información clave previo al evento programado.
¿Quiénes son favorecidos con esta campaña de DNI gratis?
Esta campaña va dirigida únicamente a aquellos menores que tengan entre 0 a 17 años, también a los adultos mayores de 60 años y finalmente a las personas de 18 a 59 años. Sin embargo, para este último concepto habrá que tener presente una condición.
Campaña de DNI gratis este 10 de marzo / FOTO: Municipalidad de Salas
Se trata de que los individuos que tengan de 18 a 59 años de edad, y registren la clasificación socieconómico (Sisfoh) no pobre, tendrán que cancelar un derecho en el momento de la realización de la jornada.
Horario para la campaña de DNI gratis
La actividad de DNI gratis se llevará a cabo este martes 10 de marzo desde las 08:00 a.m. y según indica la última información, la atención de los representantes de RENIEC en el lugar se extenderá hasta la 01:00 p.m.
Beneficios del DNI electrónico
- Mayor seguridad
- Agiliza la gestión digital
- Permite firmar documentos con pleno valor legal
- Puede ser utilizado para viajar a países de la Comunidad Andina sin necesidad de pasaporte.
- Acceso rápido a servicios del Estado (voto electrónico, actas certificadas, etc.) a través de la web del Plataforma del Estado Peruano
- Ofrece autenticación segura
- El DNI electrónico 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que el 2.0
- 1
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
- 2
¿Emergencia por escasez de gas natural en Perú se EXTENDERÁ? Esto informó la premier sobre la medida vigente
- 3
¿Lima y Callao se quedarán SIN LUZ ante emergencia nacional por el gas? Esto AVISÓ el gobierno
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90