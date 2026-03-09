Bassco Soyer anotó golazo con Gil Vicente y fue clave en victoria de liga portuguesa - VIDEO

Bassco Soyer es una de las apuestas del fútbol peruano y está pasando por un presente más que prometedor en Portugal. Luego de su paso por Alianza Lima y no tener oportunidades en el equipo blanquiazul, de 19 años, está dejando en alto el nombre de Perú con su cuota goleadora.

El peruano Bassco Soyer llegó a Gil Vicente con el objetivo de destacar y llegar al primer equipo. Por ahora, sus goles en la Liga Revelaçao 2026 están demostrando que está dispuesto a asumir un nuevo reto y será cuestión de tiempo para verlo triunfar en la primera división.

Bassco Soyer anotó nuevo gol con el Gil Vicente

A los 3 minutos del primer tiempo, Bassco Soyer anotó el primer gol para Gil Vicente y de esta manera continúa con su racha goleadora en la Liga Revelaçao 2026. El joven futbolista continúa destacando en Portugal y podría asegurar su convocatoria para la nueva era de Mano Menezes.

En siete partidos que ha jugado en la liga de la sub-23, Bassco Soyer anotó siete goles. No cabe duda que el futbolista peruano es garantía de gol.

Luego de anotar el primer tanto del partido ante Vizela, Bassco Soyer también se lució con una gran asistencia para el segundo de su equipo. El extremo peruano logró recuperar el balón y asistió para el 2-1.