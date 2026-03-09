0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Melgar

Bassco Soyer anotó golazo con Gil Vicente y fue clave en victoria de liga portuguesa - VIDEO

¡Máquina de goles! Bassco Soyer sigue demostrando que está en su mejor momento futbolístico y volvió a hacerse presente con gol para Gil Vicente.

Jasmin Huaman
Bassco Soyer anotó nuevo gol para Gil Vicente de Portugal.
Bassco Soyer anotó nuevo gol para Gil Vicente de Portugal. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Bassco Soyer es una de las apuestas del fútbol peruano y está pasando por un presente más que prometedor en Portugal. Luego de su paso por Alianza Lima y no tener oportunidades en el equipo blanquiazul, de 19 años, está dejando en alto el nombre de Perú con su cuota goleadora.

DT de Deportivo Cali renunció en vivo y sorprendió a Pedro Gallese.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali dejó sin palabras a Pedro Gallese y renunció en vivo: "No soy..."

El peruano Bassco Soyer llegó a Gil Vicente con el objetivo de destacar y llegar al primer equipo. Por ahora, sus goles en la Liga Revelaçao 2026 están demostrando que está dispuesto a asumir un nuevo reto y será cuestión de tiempo para verlo triunfar en la primera división.

Bassco Soyer anotó nuevo gol con el Gil Vicente

A los 3 minutos del primer tiempo, Bassco Soyer anotó el primer gol para Gil Vicente y de esta manera continúa con su racha goleadora en la Liga Revelaçao 2026. El joven futbolista continúa destacando en Portugal y podría asegurar su convocatoria para la nueva era de Mano Menezes.

En siete partidos que ha jugado en la liga de la sub-23, Bassco Soyer anotó siete goles. No cabe duda que el futbolista peruano es garantía de gol.

Luego de anotar el primer tanto del partido ante Vizela, Bassco Soyer también se lució con una gran asistencia para el segundo de su equipo. El extremo peruano logró recuperar el balón y asistió para el 2-1.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horarios y canales para ver fútbol ONLINE este lunes 9 de marzo

  2. Bassco Soyer anotó golazo con Gil Vicente y fue clave en victoria de liga portuguesa - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano