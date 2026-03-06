- Hoy:
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú: resultados y clasificación de la fecha 6 del Apertura
Mira cómo está la tabla de posiciones de la Liga 1 con todos los resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura, que tiene a Alianza como líder y Universitario segundo.
Arrancó la sexta jornada del Torneo Apertura y cada vez se pone más interesante la tabla de posiciones de la Liga 1, el cual tiene a Alianza Lima como el líder absoluto. En tanto, Universitario está en la segunda casilla, por su parte, Sporting Cristal se ubica en la undécima posición.
Tabla de posiciones de Liga 1: fecha 6
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|5
|4
|13
|2. Universitario
|5
|4
|11
|3. Los Chankas
|5
|3
|11
|4. UTC
|5
|3
|10
|5. Melgar
|5
|4
|9
|6. Cienciano
|5
|3
|7
|7. Sport Huancayo
|5
|1
|7
|8. Comerciantes Unidos
|5
|0
|7
|9. Juan Pablo II
|5
|-5
|7
|10. Alianza Atlético
|5
|0
|6
|11. Sporting Cristal
|5
|0
|5
|12. FC Cajamarca
|6
|-2
|5
|13. Deportivo Garcilaso
|5
|-1
|5
|14. Sport Boys
|5
|-1
|5
|15. ADT
|5
|-2
|5
|16. Cusco FC
|5
|-1
|4
|17. CD Moquegua
|4
|-5
|4
|18. Atlético Grau
|6
|-5
|4
Partidos Liga 1: fecha 6
Viernes
- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca
Sábado 7
- 11:00 a. m. CD Moquegua vs Sport Huancayo
- 1:15 p. m. Comerciantes Unidos vs UTC
- 3:30 p. m. Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- 7:00 p. m. Cusco vs Garcilaso
Domingo
- 1:15 p. m. ADT vs Juan Pablo II
- 3:30 p. m. Chankas vs Universitario
- 5:30 p. m. Cienciano vs Sport Boys
Lunes 9
- 8:30 p. m. Alianza Lima vs Melgar
