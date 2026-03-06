0

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú: resultados y clasificación de la fecha 6 del Apertura

Mira cómo está la tabla de posiciones de la Liga 1 con todos los resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura, que tiene a Alianza como líder y Universitario segundo.

Sandra Morales
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la fecha 6
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la fecha 6 | FOTO: LIBERO
Arrancó la sexta jornada del Torneo Apertura y cada vez se pone más interesante la tabla de posiciones de la Liga 1, el cual tiene a Alianza Lima como el líder absoluto. En tanto, Universitario está en la segunda casilla, por su parte, Sporting Cristal se ubica en la undécima posición.

Tabla de posiciones de Liga 1: fecha 6

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima5413
2. Universitario5411
3. Los Chankas5311
4. UTC5310
5. Melgar549
6. Cienciano537
7. Sport Huancayo517
8. Comerciantes Unidos507
9. Juan Pablo II5-57
10. Alianza Atlético506
11. Sporting Cristal505
12. FC Cajamarca6-25
13. Deportivo Garcilaso5-15
14. Sport Boys5-15
15. ADT5-25
16. Cusco FC5-14
17. CD Moquegua4-54
18. Atlético Grau6-54

Partidos Liga 1: fecha 6

Viernes

  • Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

Sábado 7

  • 11:00 a. m. CD Moquegua vs Sport Huancayo
  • 1:15 p. m. Comerciantes Unidos vs UTC
  • 3:30 p. m. Sporting Cristal vs Alianza Atlético
  • 7:00 p. m. Cusco vs Garcilaso

Domingo

  • 1:15 p. m. ADT vs Juan Pablo II
  • 3:30 p. m. Chankas vs Universitario
  • 5:30 p. m. Cienciano vs Sport Boys

Lunes 9

- 8:30 p. m. Alianza Lima vs Melgar

