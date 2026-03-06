PROTECCIÓN para estudiantes inmigrantes en EE. UU.: las ESCUELAS PÚBLICAS de Denver evalúan declararse 'zonas seguras', ¿qué significa?

Las autoridades educativas de Denver están evaluando un plan que podría cambiar la manera en que el mayor distrito escolar de Colorado protege a sus estudiantes inmigrantes. Esta iniciativa busca que las escuelas públicas se conviertan en espacios donde los alumnos, sus familias y el personal no enfrenten interrupciones por parte de agentes de inmigración, según informó Telemundo Colorado.

¿Qué significa que las escuelas de Denver se declaren 'zonas seguras' para estudiantes inmigrantes?

Denver Public Schools (DPS) está debatiendo un proyecto de política que ampliaría la protección frente a acciones de agentes federales, como los de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), en todos los recintos del distrito, incluyendo aulas, patios, paradas de autobús y eventos escolares, designándolos oficialmente como 'zonas seguras'.

De aprobarse, la norma prohibiría a los empleados del distrito colaborar con solicitudes de agentes federales sin una orden judicial válida y limitaría la recopilación o entrega de datos sobre el estatus migratorio. La intención es garantizar que los colegios se mantengan como entornos de aprendizaje libres de temor por deportación o intervenciones externas, algo que los defensores de esta propuesta consideran esencial para la asistencia y el rendimiento académico de los estudiantes inmigrantes.

La propuesta provoca discusiones tanto en la comunidad como entre los padres, quienes en ocasiones relatan sus experiencias en las reuniones del consejo escolar, señalando cómo el temor a las redadas puede influir en la asistencia de los estudiantes.

Reacciones de la comunidad y educación en Denver

Organizaciones locales a favor de la protección de estudiantes inmigrantes han señalado que la iniciativa no solo busca blindar físicamente a los alumnos, sino también reducir la ansiedad y los desafíos emocionales que enfrentan debido a la incertidumbre migratoria. Padres, educadores y líderes comunitarios han indicado que la asistencia escolar y el bienestar general se ven comprometidos cuando las familias temen que agentes federales puedan intervenir sin previo aviso.

Al mismo tiempo, algunos residentes cuestionan si el distrito escolar debería involucrarse en cuestiones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales. Estos debates, escuchados durante audiencias públicas, muestran que la medida no solo es un tema de política interna, sino también de diálogo comunitario y de interpretación de los límites de la autoridad escolar.

Este planteamiento se suma a otras acciones locales en Denver centradas en proteger a los inmigrantes, como ordenanzas y órdenes ejecutivas que buscan limitar la presencia de agentes federales en ciertos contextos. La discusión sobre la designación oficial de zonas educativas como áreas libres de intervención federal sigue evolucionando mientras el distrito y la comunidad exploran cómo equilibrar la seguridad, la legalidad y el acceso a la educación de todos los estudiantes.