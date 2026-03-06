- Hoy:
ALERTA MÁXIMA por posible Tercera Guerra Mundial: Rusia e Irán estarían planeando ATAQUE a Estados Unidos
Reportes de inteligencia advierten que Rusia habría compartido información militar con Irán, lo que podría facilitar ataques contra Estados Unidos.
La tensión internacional vuelve a escalar tras reportes de inteligencia que señalan que Rusia estaría proporcionando apoyo estratégico a Irán, incluyendo información sobre la ubicación de activos militares de Estados Unidos en Oriente Medio. La revelación ha generado preocupación entre analistas y autoridades ante el riesgo de una mayor expansión del conflicto.
Tres fuentes que solicitaron anonimato, aseguraron al diario The Washington Post que el intercambio de datos podría haber ayudado a Irán a ejecutar ataques más precisos contra intereses estadounidenses en la región. En medio de la creciente confrontación, expertos advierten que este tipo de cooperación podría aumentar el riesgo de una escalada militar con consecuencias globales.
Informes apuntan a cooperación entre Rusia e Irán
De acuerdo con funcionarios citados en reportes recientes, Rusia habría compartido con Irán información sobre la ubicación de buques y aeronaves de Estados Unidos desde el inicio del conflicto. Aunque el alcance exacto de esta asistencia no ha sido confirmado oficialmente, analistas consideran que podría explicar la precisión de algunos ataques recientes.
Rusia habría compartido información militar con Irán para atacar a Estados Unidos.
Hasta el momento, las autoridades rusas no han emitido comentarios directos sobre estas acusaciones. Sin embargo, Moscú ha condenado públicamente las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en la región y ha pedido el cese de las hostilidades.
Ataques iraníes generan preocupación entre expertos
Especialistas en seguridad internacional, entre ellos la analista del ejército ruso del Carnegie Endowment for International Peace, Dara Massicot, señalan que varios ataques ejecutados por Irán han mostrado una precisión poco habitual, particularmente contra sistemas de radar de alerta temprana y centros de mando. Este nivel de sofisticación, advierten, ha despertado sospechas sobre el posible uso de inteligencia externa para identificar objetivos estratégicos.
Los expertos también destacan que Irán cuenta con una capacidad limitada en satélites militares, por lo que el acceso a información de vigilancia proporcionada por Rusia podría ser clave para identificar objetivos estratégicos. En medio de este escenario, la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa intensificándose y elevando las alertas internacionales.
