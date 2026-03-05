ALERTA MÁXIMA para inmigrantes cubanos en Texas: ICE DETIENE a compatriotas deportados por reingreso ilegal y genera ALARMA en la comunidad

Dos ciudadanos cubanos, Rolando Portales Zambrano y Daynel Torres Pérez, fueron arrestados en Texas por reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportados. La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas presentó los cargos como parte de casi 400 casos penales relacionados con inmigración iniciados en febrero, según el fiscal federal Justin R. Simmons.

Portales Zambrano fue detenido cerca del condado de Maverick, solo dos semanas después de su deportación a México, y tiene antecedentes que incluyen tráfico de personas, agresión con lesiones corporales y proporcionar información falsa. Su caso se suma a otros arrestos recientes en la región por reingresos ilegales.

Operación "Take Back America": ofensiva contra inmigración ilegal y delitos graves

La detención de estos cubanos forma parte de la Operación "Take Back America", estrategia del Departamento de Justicia que busca frenar la inmigración ilegal, desarticular cárteles y proteger a las comunidades de personas con antecedentes penales graves.

ICE detiene a cubanos deportados en Texas por reingreso ilegal.

Otros detenidos incluyen inmigrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, así como dos ciudadanos estadounidenses acusados de tráfico de personas. Los delitos incluyen robos, conducción con licencia suspendida, delitos sexuales y violencia, reflejando un refuerzo en el control de fronteras y seguridad comunitaria.

Daynel Torres Pérez y la alarma en la comunidad

Daynel Torres Pérez fue arrestado tras reingresar a EE. UU. pese a haber sido deportado en junio de 2025. Tiene antecedentes por hurto mayor, robo sin armas y conducción con licencia suspendida. Su detención, junto con la de Portales Zambrano, ha generado alarma y preocupación en residentes locales, que temen el aumento de acciones federales de ICE en el área.

Entre el 13 y el 26 de febrero, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas presentó más de 375 casos penales relacionados con inmigración, incluyendo delitos graves y afiliación a pandillas, reforzando la política de control migratorio de la administración de Donald Trump.