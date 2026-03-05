0
Cienciano vs Melgar HOY por Copa Sudamericana

Hernán Barcos sorprende y luce el escudo de Alianza Lima en pleno Torneo Apertura

Hernán Barcos sorprendió a todos los hinchas al volver a colocarse en el pecho el escudo de Alianza Lima en pleno Torneo de Apertura de la Liga 1.

Luis Blancas
Hernán Barcos luce el escudo de Alianza Lima en pleno Torneo Apertura de la Liga 1
Hernán Barcos luce el escudo de Alianza Lima en pleno Torneo Apertura de la Liga 1 | Composición: Líbero
Hernán Barcos es considerado una de las máximas figuras de Alianza Lima tras haber conseguido dos títulos nacionales de la primera división y ser el goleador extranjero del equipo. Sin embargo, en 2026, jugador y club decidieron separar sus caminos. No obstante, ahora, en pleno Torneo de Apertura, el futbolista lució el escudo del cuadro de la victoria en una icónica foto.

Hernán Barcos luce el escudo de Alianza Lima en pleno Torneo Apertura de la Liga 1

hernan barcos alianza lima

Hernán Barcos realizó su corte de cabello vistiendo una capa de Alianza Lima.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

