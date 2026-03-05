Hernán Barcos sorprende y luce el escudo de Alianza Lima en pleno Torneo Apertura

Hernán Barcos es considerado una de las máximas figuras de Alianza Lima tras haber conseguido dos títulos nacionales de la primera división y ser el goleador extranjero del equipo. Sin embargo, en 2026, jugador y club decidieron separar sus caminos. No obstante, ahora, en pleno Torneo de Apertura, el futbolista lució el escudo del cuadro de la victoria en una icónica foto.

Hernán Barcos luce el escudo de Alianza Lima en pleno Torneo Apertura de la Liga 1