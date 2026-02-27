- Hoy:
Tabla de posiciones de Liga 1: resultados y clasificación de la 5 del Torneo Apertura
Se juega la fecha 5 de la Liga 1 y así marcha la tabla de posiciones. Alianza Lima enfrenta a UTC para definir el liderato del Torneo Apertura.
La fecha 5 del Torneo Apertura tendrá duelos de pronóstico reservado, pues se enfrentan los líderes: UTC vs Alianza Lima en Cajamarca. Además, Universitario recibe en el Monumental a Cajamarca de Hernán Barcos. Por su parte, Sporting Cristal visita a Sport Huancayo. Con esta programación, aquí te contamos cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 al término de cada resultado.
Tabla de posiciones de Liga 1 Perú
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. UTC
|4
|4
|10
|2. Alianza Lima
|4
|3
|10
|3. FBC Melgar
|4
|5
|9
|4. Universitario
|4
|3
|8
|5. Los Chankas
|4
|2
|8
|6. Sporting Cristal
|4
|1
|5
|7. FC Cajamar
|4
|0
|5
|8. Deportivo Garcilaso
|4
|0
|5
|9. Alianza Atlético
|4
|0
|5
|10. Cienciano
|4
|2
|4
|11. Sport Huancayo
|4
|0
|4
|12. Comerciantes Unidos
|4
|-1
|4
|13. Cusco FC
|4
|-1
|4
|14. Sport Boys
|4
|-1
|4
|15. ADT
|4
|-2
|4
|16. Juan Pablo II
|3
|-6
|4
|17. CD Moquegua
|4
|-5
|3
|18. Atlético Grau
|4
|-4
|1
Partidos de Liga 1 2026: fecha 5 del Torneo Apertura
Viernes 27 de febrero
- 15:00 horas Alianza Atlético vs. ADT - Campeones del 36
- 17:45 horas Melgar vs. Los Chankas - Monumental de la UNSA
- 20:15 horas D. Garcilaso vs. Cienciano - Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 28 de febrero
- 11:00 horas Sport Huancayo vs. Sporting Cristal - IPD Huancayo
- 13:15 horas UTC vs Alianza Lima - Héroes de San Ramón
- 19:00 horas Sport Boys vs. CD Moquegua - Miguel Grau del Callao
Domingo 1 de marzo
- 13:00 horas Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau - Juan Maldonado Gamarra
- 15:30 horas Juan Pablo II vs. Cusco FC - C.D. Juan Pablo II
- 18:00 horas Universitario vs. FC Cajamarca - Monumental U Marathon
