Tabla de posiciones de Liga 1: resultados y clasificación de la 5 del Torneo Apertura

Se juega la fecha 5 de la Liga 1 y así marcha la tabla de posiciones. Alianza Lima enfrenta a UTC para definir el liderato del Torneo Apertura.

Sandra Morales
Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la fecha 5 del Apertura
Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la fecha 5 del Apertura | FOTO: LIBERO
La fecha 5 del Torneo Apertura tendrá duelos de pronóstico reservado, pues se enfrentan los líderes: UTC vs Alianza Lima en Cajamarca. Además, Universitario recibe en el Monumental a Cajamarca de Hernán Barcos. Por su parte, Sporting Cristal visita a Sport Huancayo. Con esta programación, aquí te contamos cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 al término de cada resultado.

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. UTC4410
2. Alianza Lima4310
3. FBC Melgar459
4. Universitario438
5. Los Chankas428
6. Sporting Cristal415
7. FC Cajamar405
8. Deportivo Garcilaso405
9. Alianza Atlético405
10. Cienciano424
11. Sport Huancayo404
12. Comerciantes Unidos4-14
13. Cusco FC4-14
14. Sport Boys4-14
15. ADT4-24
16. Juan Pablo II3-64
17. CD Moquegua4-53
18. Atlético Grau4-41

Partidos de Liga 1 2026: fecha 5 del Torneo Apertura

Viernes 27 de febrero

Sábado 28 de febrero

  • 11:00 horas Sport Huancayo vs. Sporting Cristal - IPD Huancayo
  • 13:15 horas UTC vs Alianza Lima - Héroes de San Ramón
  • 19:00 horas Sport Boys vs. CD Moquegua - Miguel Grau del Callao

Domingo 1 de marzo

  • 13:00 horas Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau - Juan Maldonado Gamarra
  • 15:30 horas Juan Pablo II vs. Cusco FC - C.D. Juan Pablo II
  • 18:00 horas Universitario vs. FC Cajamarca - Monumental U Marathon

