¿Con Paolo Guerrero? Alianza Lima definió su lista para enfrentar a UTC y sorprende con inclusión

Alianza Lima y UTC de Cajamarca prtagonizarán un partidazo por el liderato del Torneo Apertura 2026. Tanto íntimos como gavilanes saldrán a dar lo mejor para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones, por lo que pondrán lo mejor que tienen. En ese sentido, muchos hinchas blanquiazules se molestaron al saber la noticia de que Paolo Guerrero no viajaría para prevenir una lesión en la rodilla; sin embargo, la última información señala que sí se subirá al avión y habrá otra inclusión sospresa.

El periodista Kevin Pacheco informó en su cuenta de 'X' que finalmente Alianza Lima tomó la decisión de incluir a Paolo Guerrero en la lista de viajeros para el duelo ante UTC. Recordemos que en la previa de este cotejo, el DT Pablo Guede había señalado que existí la chance de que el 'Depredador' se quede en Lima para no exigir a su rodilla y evitar una lesión.

Junto con Guerrero, Renzo Garcés se subirá al avión pese a que no estuvo entrenando con normalidad en estos días. No obstante, aparte de ellos, habrá otra inclusión sorpresa y es la de Kevin Quevedo. El popular 'Pescadito' no ha estado sumando minutos en el torneo local y en el último choque ante Sport Boys quedó fuera de la lista, por lo que su inclusión ha sorprendido a muchos.

Kevin Quevedo saldrá en lsita de convocados. Foto: difusión

Justamente en la previa de este duelo, el entrenador Pablo Guede había señalado que Kevin Quevedo quedó fuera del duelo ante los rosados por razones que únicamente saben ellos dos, pero que no tuvo nada que ver con alguna indisciplina como el haber llegado tarde a un entrenamiento. Adicional a ello, el argentino resaltó que el atacante se había perdido toda la pretemporada por una lesión y que viene remando desde atrás con respecto al rendimiento físico.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs UTC de Cajamarca?

El choque entre Alianza Lima vs UTC de Cajamarca se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a partir de la 1.15 p. m. en el estadio Héroes de San Ramón y contará con transmisión de L1 Max.