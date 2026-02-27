Erick Delgado 'explotó contra periodista EN VIVO y lo insultó frente a todos: "No seas huev..."

Fiel a su estilo, el 'Loco' Delgado no se guardó nada y le dijo de todo al periodista Jean Rodríguez en plena transmisión en vivo. Esto sucedió en el último programa del programa de YouTube 'Primer Toque', donde el comunicador había señalado que el exarquero de Sporting Cristal había tenido algunos bloopers durante su carrera de fútbol.

Erick Delgado explotó contra periodista durante transmisión en vivo

Esto no le gustó al exarquer de Sporting Cristal, quien le preguntó a Jean Rodríguez: "Yo te diría que me digas, tres bloopers huev... Porque ni siquiera tienes para...", a lo que el comunicador le responde: "No quiero porque me afectaron emocionalmente bastante". Ante esto, el 'Loco' volvió a preguntarle: "¿Por qué? ¿Eres hincha de Sporting Cristal?".

Ante esto, Jean Rodríguez calificó el gol de Arturo Norambuena con Chile a Perú como blooper de Erick Delgado, lo cual no le gustó al exportero de Sporting Cristal, quien arremetió fuerte contra el comunicador.

"Ese no es un blooper pues. Entonces tú, que eres un analista de fútbol, un periodista, ¿puede decir que ese de Norambuena es un blooper? No seas huev... pues. Discúlpenme señores, pero sí el es un periodista y dice que la jugada con Chile es un blooper, entonces estamos todos locos. ¿Este es nuestro periodismo? Entonces yo puedo no puedo seguir hablando acá en un micrófono", argumentó el 'Loco'.

Tras estas fuertes palabras, Jean Rodríguez atinó a decir que ya no consideraba ese gol como un blooper, sino como un error y señaló que el de fallo de Mendoza ante Ecuador sí lo era. "Analízalo bien pues hermano", finalizó el exjugador.