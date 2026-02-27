- Hoy:
Comprar el iPhone 17 tiene todo el sentido en 2026: AL FIN pantalla con 120Hz, chip A19, fotos de 48MP y carga MagSafe
Finalmente, Apple hizo caso a las críticas e hizo su modelo base como uno de los mejores y que tiene más sentido para comprar este 2026. Es uno de los mejores.
Hoy más que nunca vale la pena comprar el iPhone 17 base, ya que Apple hizo caso a sus usuarios e hizo las mejoras que la comunidad demandaba desde hace. Por ello, en las siguientes líneas veremos las razones que hacen una opción viable de compra al hermano menor de esta generación.
iPhone 17, pantalla y procesador
Para comenzar, este celular incluye una pantalla OLED LTPO con 2622 x 1208 píxeles como resolución, a la vez de agregar 120 hercios como tasa de refresco, siendo la mayor demanda por varios años dejando atrás los limitados 60Hz. Tiene True Tone y HDR, así como 3000 nits de brillo máximo.
El Apple A19 es si procesador, siendo uno de los más potentes de nuestros días, ideal para videojuegos y aplicaciones pesadas, así como RAM de 8GB, junto con memoria interna de 256GB y 512GB. Mucho espacio para tener un desempeño fluido y sin inconvenientes.
iPhone 17, cámara de todo y video
Como en las generaciones pasadas, el modelo base de la familia 17 trae dos lentes traseros, con 48 MP en el sensor principal con estabilización óptica, ultra gran angular de 48 MP con campo visual de 120 grado y zoom de 2X, en tanto que su frontal es 18 MP con autoenfoque.
El video sigue altos estándares de calidad a los que nos tienen acostumbrados los de Apple. En ese sentido, puede grabar a unos 4K a 60fps, obteniendo resultados con el mínimo de defectos, con mucho detalle, nitidez, buen rango dinámico.
La batería del iPhone 17 es de 3692mAh, contando con carga rápida, así como carga inalámbrica MaSafe. Por su parte, su sistema operativo es iOS 26, el cual integra Apple Inelligence, así como de 6 a 8 años de actualizaciones tanto para el software como para los parches de seguridad.
iPhone 17, vale la pena comprarlo en 2026
Si quieres adquirir el iPhone 17 este 2026, entonces en el extranjero lo puedes conseguir desde los US$799 dólares. En Perú tiene un costo de 3,570 soles, en tanto que en México llega a los 19,999 pesos mexicanos.
