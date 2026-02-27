El Huawei Nova 14 Pro es el único gama media con pantalla OLED, cámaras exquisitas, con servicios de Google y precio atractivo

Huawei es el rey sin corona que quiere volver a sentarse en el trono de las marcas más reputadas en el mundo de la tecnología, por lo que siguen manteniendo los altos estándares de calidad lanzando celulares que son una exquisitez a la vista, pero también con prestaciones muy potentes, como es el caso del poderoso Huawei Nova 14 Pro.

Huawei Nova 14 Pro, pantalla y procesador

Este es un dispositivo pensado para hacer frente, por ejemplo, al Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, Honor 400 Pro, Samsung A56 o al Motorola Edge 60, por lo que se esperaba mucho en casi todos sus apartados.

En cuanto a la pantalla, el Huawei Nova 14 Pro tiene un panel OLED con resolución FullHD+ de 2776 x 1224 píxeles, junto con 120 hercios de tasa de refresco y 1800 nits de brillo máximo.

Su procesador es el HiSilicon Kirin 8020 de fabricación propia que aún está detrás de Snapdragon o MediaTek, pero está dando pasos agigantados para acercarte a estos fabricantes. Pese a ello te dará una experiencia fluida, sumado a sus 12GB de RAM y memoria interna de 256GB y 512GB.

Huawei Nova 14 Pro, software mejorado, batería potente y fotos impresionantes

Su sistema operativo es HarmonyOS 5.0 pra China y EMUI 15 para la versión global, en tanto que su batería consta de autonomía de 5500mAh, a la vez de 100W de carga rápida, permitiendo que esté listo al 100 por ciento en unos 30 minutos.

En cuanto a las cámaras, el Huawei Nova 14 Pro trae triple sensor trasero, con la principal de 50 MP ultra chroma, teleobjetivo de 12 MP, ultra gran angular de 8 MP, así como doble cámara frontal de 50 MP más un de 8 MP para retratos.

Huavei Nova 14 Pro, precio en 2026

Si te llamó la atención el Huawei Nova 14 Pro y lo quieres comprar, entonces lo puedes adquirir por unos US$550 dólares, mientras que en Perú su costo está en los 1,999 soles, mientras que en México a partir de los 11,999 pesos mexicanos.