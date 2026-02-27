- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Liga Peruana de Vóley
El Huawei Nova 14 Pro es el único gama media con pantalla OLED, cámaras exquisitas, con servicios de Google y precio atractivo
Huawei cuenta con un dispositivo en la gama media premium que hace temblar a Samsung, Xiaomi y Motorola. Amarás su ficha técnica y precio atractivo.
Huawei es el rey sin corona que quiere volver a sentarse en el trono de las marcas más reputadas en el mundo de la tecnología, por lo que siguen manteniendo los altos estándares de calidad lanzando celulares que son una exquisitez a la vista, pero también con prestaciones muy potentes, como es el caso del poderoso Huawei Nova 14 Pro.
PUEDES VER: El Honor Magic 8 Lite supera al iPhone 16 y cuesta la mitad: delgado, pantalla grande, batería para dos días y resistente al extremo
Huawei Nova 14 Pro, pantalla y procesador
Este es un dispositivo pensado para hacer frente, por ejemplo, al Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, Honor 400 Pro, Samsung A56 o al Motorola Edge 60, por lo que se esperaba mucho en casi todos sus apartados.
En cuanto a la pantalla, el Huawei Nova 14 Pro tiene un panel OLED con resolución FullHD+ de 2776 x 1224 píxeles, junto con 120 hercios de tasa de refresco y 1800 nits de brillo máximo.
Su procesador es el HiSilicon Kirin 8020 de fabricación propia que aún está detrás de Snapdragon o MediaTek, pero está dando pasos agigantados para acercarte a estos fabricantes. Pese a ello te dará una experiencia fluida, sumado a sus 12GB de RAM y memoria interna de 256GB y 512GB.
Huawei Nova 14 Pro, software mejorado, batería potente y fotos impresionantes
Su sistema operativo es HarmonyOS 5.0 pra China y EMUI 15 para la versión global, en tanto que su batería consta de autonomía de 5500mAh, a la vez de 100W de carga rápida, permitiendo que esté listo al 100 por ciento en unos 30 minutos.
En cuanto a las cámaras, el Huawei Nova 14 Pro trae triple sensor trasero, con la principal de 50 MP ultra chroma, teleobjetivo de 12 MP, ultra gran angular de 8 MP, así como doble cámara frontal de 50 MP más un de 8 MP para retratos.
Huavei Nova 14 Pro, precio en 2026
Si te llamó la atención el Huawei Nova 14 Pro y lo quieres comprar, entonces lo puedes adquirir por unos US$550 dólares, mientras que en Perú su costo está en los 1,999 soles, mientras que en México a partir de los 11,999 pesos mexicanos.
- 1
El Honor Magic 8 Lite supera al iPhone 16 y cuesta la mitad: delgado, pantalla grande, batería para dos días y resistente al extremo
- 2
¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?
- 3
El Motorola Edge 60 Neo es el celular que debes comprar en 2026: ultra resistente, 3 cámaras con teleobjetivo 3X y 24GB de RAM
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90