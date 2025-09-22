0
Galaxy A17 vs. Xiaomi Redmi 15C: cuál de estos dos teléfonos BARATOS tiene mejor cámara, batería, procesador y precio

Pese a ser teléfonos económicos, estos equipos de Samsung y Xiaomi tiene características muy buenas, pero solo uno puede ser tu mejor compra.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A17 de Samsung y Redmi 15C de Xiaomi. | Foto: composición/Daniel Robles
Pese a que Samsung tiene en su catálogo de teléfonos al poderoso Galaxy S25 Ultra, su teléfono más potente, lo cierto es que la firma coreana también ofrece algunos modelos económicos de gran valor y su nuevo lanzamiento para este año es el Galaxy A17 5G un teléfono que de básico no tiene nada pero que su precio sorprende ya que solo te costará 200 euros, menos de 800 soles.

Por su parte, Xiaomi acaba de anunciar su teléfono más TOP, el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono que superaría en potencia al mismísimo iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, para su línea económica ha presentado al Redmi 15C, un equipo que sobresale por su gran batería de 6000 mAh y cámaras con IA, todo por un precio de 499 soles, es decir 150 dólares.

¿Cuál de estos teléfonos baratos es mejor? Pues bien, en esta nota de Libero.pe vamos a realizar un versus de sus especificaciones, para que de esta forma sepas cuál vale la pena realmente. ¿Listo para saber cuál será tu nuevo smartphone Android?

Galaxy A17 vs. Xiaomi Redmi 15C: versus de características

Para conocer si el Galaxy A17 de Samsung o el Xiaomi Redmi 15C te conviene más, vamos a comparar todas sus características técnicas como pantalla, batería, cámaras, procesador, entre otras especificaciones. De ti dependerá definir cuál quieres tener en tus manos en base a su ficha técnica. Revísalas detenidamente y escoge el mejor modelo.

CaracterísticasXiaomi Redmi 15CSamsung Galaxy A17
Dimensiones 173.2 x 81.1 x 8.2 mm 164,4 x 77,9 x 7,5 mm
Peso211 gramos192 gramos
Pantalla y dimensionesLCD de 6,9 pulgadas
254 ppi
Tasa de refresco: 120 Hz
Tasa de muestreo táctil: 240 Hz
Brillo típico: 450 nits
Brillo máximo: 600 nits		Panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Refresco de 120 Hz // de 90 Hz en la versión LTE
800 nits
Corning Gorilla Glass Victus
Resolución y densidad 720 x 1600 pixeles 1.080 x 2.340 píxeles
Procesador Mediatek Dimensity 6300 2.4GHz Exynos 1330 // MediaTek Helio G99 en la versión LTE
5 nm
Memoria RAM4 GB LPDDR4x4GB/8 GB
Sistema operativoAndroid 15Android 15 One UI 7
Almacenamiento interno 128/256GB
128/256 GB
Expansión por tarjeta SD 1TN
CámarasPrincipal: 50 MP f/1.8
Auxiliar: 2MP
Selfie:  8 MP f/2.0		Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 5 MP, f/2.2
Macro: 2 MP f/2.4
Selfie:  13 MP, f/2.0
Batería 6000 mAh
Carga rápida de 33W		5.000mAh
25W carga rápida
Precio400 soles - 120 dólares800 soles o 220 dólares
Otros detalles4G
Dual SIM
WiFi 2,4/5 GHz
Radio FM
Bluetooth 5.3
GPS, Glonass, Galileo, Beidou		 Lector de huellas lateral
Certificación IP54
5G
WiFi ac
GPS
Bluetooth 5.3
NFC
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

