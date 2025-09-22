Galaxy A17 vs. Xiaomi Redmi 15C: cuál de estos dos teléfonos BARATOS tiene mejor cámara, batería, procesador y precio
Pese a ser teléfonos económicos, estos equipos de Samsung y Xiaomi tiene características muy buenas, pero solo uno puede ser tu mejor compra.
Pese a que Samsung tiene en su catálogo de teléfonos al poderoso Galaxy S25 Ultra, su teléfono más potente, lo cierto es que la firma coreana también ofrece algunos modelos económicos de gran valor y su nuevo lanzamiento para este año es el Galaxy A17 5G un teléfono que de básico no tiene nada pero que su precio sorprende ya que solo te costará 200 euros, menos de 800 soles.
Por su parte, Xiaomi acaba de anunciar su teléfono más TOP, el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono que superaría en potencia al mismísimo iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, para su línea económica ha presentado al Redmi 15C, un equipo que sobresale por su gran batería de 6000 mAh y cámaras con IA, todo por un precio de 499 soles, es decir 150 dólares.
PUEDES VER: Por qué gastar $1000 en el iPhone 17 Air si este Honor tiene el doble de batería, mejores cámaras y cuesta menos
¿Cuál de estos teléfonos baratos es mejor? Pues bien, en esta nota de Libero.pe vamos a realizar un versus de sus especificaciones, para que de esta forma sepas cuál vale la pena realmente. ¿Listo para saber cuál será tu nuevo smartphone Android?
Galaxy A17 vs. Xiaomi Redmi 15C: versus de características
Para conocer si el Galaxy A17 de Samsung o el Xiaomi Redmi 15C te conviene más, vamos a comparar todas sus características técnicas como pantalla, batería, cámaras, procesador, entre otras especificaciones. De ti dependerá definir cuál quieres tener en tus manos en base a su ficha técnica. Revísalas detenidamente y escoge el mejor modelo.
|Características
|Xiaomi Redmi 15C
|Samsung Galaxy A17
|Dimensiones
|173.2 x 81.1 x 8.2 mm
|164,4 x 77,9 x 7,5 mm
|Peso
|211 gramos
|192 gramos
|Pantalla y dimensiones
|LCD de 6,9 pulgadas
254 ppi
Tasa de refresco: 120 Hz
Tasa de muestreo táctil: 240 Hz
Brillo típico: 450 nits
Brillo máximo: 600 nits
|Panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Refresco de 120 Hz // de 90 Hz en la versión LTE
800 nits
Corning Gorilla Glass Victus
|Resolución y densidad
|720 x 1600 pixeles
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Mediatek Dimensity 6300 2.4GHz
| Exynos 1330 // MediaTek Helio G99 en la versión LTE
5 nm
|Memoria RAM
|4 GB LPDDR4x
|4GB/8 GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 15 One UI 7
|Almacenamiento interno
|128/256GB
|
128/256 GB
Expansión por tarjeta SD 1TN
|Cámaras
|Principal: 50 MP f/1.8
Auxiliar: 2MP
Selfie: 8 MP f/2.0
|Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 5 MP, f/2.2
Macro: 2 MP f/2.4
Selfie: 13 MP, f/2.0
|Batería
| 6000 mAh
Carga rápida de 33W
|5.000mAh
25W carga rápida
|Precio
|400 soles - 120 dólares
|800 soles o 220 dólares
|Otros detalles
|4G
Dual SIM
WiFi 2,4/5 GHz
Radio FM
Bluetooth 5.3
GPS, Glonass, Galileo, Beidou
| Lector de huellas lateral
Certificación IP54
5G
WiFi ac
GPS
Bluetooth 5.3
NFC
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50