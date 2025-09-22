Por esta razón, el Xiaomi 17 Pro Max es MEJOR que el iPhone 17 Pro Max: precio y fecha de llegada
El nuevo teléfono de Xiaomi no solo se llama como el Apple más potente, lo supera en procesador, cámaras y una función única que otras marcas la imitarán en 2026.
Pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que su nuevo iPhone 17 Pro Max es el mejor teléfono diseñado en el planeta, la marca china lo ha opacado por completo con su nuevo modelo premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono un atributo que casi nadie tiene y que marcará la pauta en 2025 y 2026.
Y es que el Xiaomi 17 Pro Max no solo será el primer teléfono Android en incluir el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 5, el más potente el planeta, sino también por posee la Magic Back Screen, una pantalla secundaria con la que se podrán realizar múltiples funciones.
PUEDES VER: Este Xiaomi no solo se parece al iPhone 17 Pro Max, lo supera en todo: cámaras LEICA, chip Snapdragon 8 Gen 5 y 7500 mAh
Sin embargo, esto no es todo ya que el Xiaomi 17 Pro Max tendrá un juego de cámaras LEICA de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP y lente periscópico de 50MP. Se dice que este nuevo equipo chino no solo te permitirá grabar en 4K a 60fps y 8K a 30fps. Sin duda una configuración impresionante.
Pero el atributo más importante es la Magic Back Screen, la cual no solo te permitirá revisar notificaciones o responder llamadas, sino también te servirá como pantalla secundaria para tomar selfies con los sensores principales. Sin duda un atributo que será replicado en otros modelos de este 2025 y 2026.
El Xiaomi 17 Pro Max competirá con el iPhone 17 Pro Max. Foto: Weibo
Cabe señalar que el Xiaomi 17 Pro Max competirá con el iPhone 17 Pro Max, puesto que si bien el teléfono de Apple cambió su módulo de cámaras, este es algo 'inútil' mientras que la marca china supo sacarle el máximo provecho. ¿Qué te parece?
Se espera que el Xiaomi 17 Pro Max sea anunciado de forma oficial y para la quincena de octubre se pueda anunciar la venta en China y otros países del mundo. El precio estimado de este modelo premium es de 1500 dólares.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50