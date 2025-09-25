Cuánto cuesta el Xiaomi 17 en dólares y cuáles son sus características

Pese a que Apple ha intentado demostrar que sus nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, estos equipos han sido opacados por los nuevos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, tres nuevos Android que sobresalen por su potente capacidad y cámaras de alta definición.

Si quieres comprar un teléfono de gran capacidad y no sabes cuál elegir, entonces estás de suerte, puesto que el Xiaomi 17 5G será uno de los mejores smartphones de este 2025, ya que tiene el chip Snapdragon 8 Elite y otras especificaciones resaltantes que te vamos a explicar a continuación.

¿Qué características tiene el Xiaomi 17 5G?

En primer lugar debes saber que el Xiaomi 17 tiene una pantalla AMOLED de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz. Su diseño tiene un grosoro de 8.06 pulgadas y un peso de 191 gramos.

Si hablamos de potencia, el Xiaomi 17 tiene en procesador Snapdragon 8 Elite, además de 16GB de RAM y 512GB de memoria en su versión más potente. Lo mejor de todo es que la batería es de 7000 mAh y una carga rápida de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Características del Xiaomi 17 5G. Foto: Weibo

Pero, el Xiaomi 17 no solo tiene un chip potente, sus cámaras LEICA tiene un lente principal de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP y Telefoto de 50MP. Además, su lente selfie es de 32MP. Con esta configuración podemos grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías en alta calidad.

Si hablamos de precio, el Xiaomi 17 ha sido anunciado en su versión de 16GB de RAM con 512GB de memoria por 4999 yuanes, lo que al tipo de cambio son 700 dólares o 2450 soles. Sin embargo, el precio puede variar al llegar al Perú. Ten en cuenta este detalles.