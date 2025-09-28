La importante razón para comprar el Xiaomi 17 Pro Max y no el iPhone 17 Pro Max

A principios de septiembre de 2025, Apple presentó con gran expectativa los nuevos iPhone 17, un lanzamiento que prometía ser un hito en la industria. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Xiaomi, la marca china, irrumpió en el mercado con su línea de smartphones Xiaomi 17, destacando especialmente el innovador Xiaomi 17 Pro Max, un dispositivo que dejó a muchos boquiabiertos por su potencia y características revolucionarias. Este movimiento inesperado generó un gran revuelo en el sector tecnológico, desafiando las expectativas en torno al lanzamiento de Apple.

Si bien no dudamos de que el iPhone 17 Pro Max es todo un portento tecnológico, lo cierto es que el Xiaomi nos sabe a un antes y un después en todo lo que hemos visto hasta el momento en el tope de gama, la misma que sobresale desde el comienzo: su doble pantalla.

Doble pantalla: no es plegable ni flip

En cuanto al panel principal, el Xiaomi 17 Pro Max no presenta una pantalla OLED de 6,9 pulgadas, con resolución 2K, la cual cuenta con una tecnología tal que permite consumir 26 por ciento menos energía. lo cual está relacionado con el funcionamiento de la batería.

Por otro lado, la pantalla trasera es un AMOLED de 2,9 pulgadas, ambos con 3,500 nits de brillo máximo, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco. Xiaomi la implementó para revisar notificaciones y otras funciones rápidas, así como para disfrutar de videojuegos tipo arcade.

Batería y carga que envidian el iPhone 17 Pro Max y Samsung S25 Ultra

Además de la pantalla, la batería representa un notable salto de calidad en el tope de gama, sacando años luz de ventaja a competencia directa como el Samsung S25 Ultra y el iPhone 17 Pro Max ¿Por qué?, en contraste con los 5,000mAh de potencia de ambos, el Xiaomi 17 Pro Max nos ha dejado mudos con una de 7,500mAh.

No exageramos cuando decimos que te funcionará por más de 2 días y medio de uso intenso, y solo demorarás unos 45 minutos para tenerlo listo al 100 por ciento gracias a su carga rápida de 100W, algo donde los terminales arriba mencionados solo presentan 45W.

Precio del Xiaomi 17 Pro Max

Hasta el momento, solo conocemos los precios en yuanes (moneda china) del Xiaomi 17 Pro Max y en base a estos podamos hacer la conversión a la moneda local. Por ejemplo,. este dispositivo tendrá un precio, dependiendo su versión, desde los 5,999 yuanes hasta los 6,999 yuanes.

Por ello, en el caso de Perú, el 17 Pro Max de la compañía asiática tendría un costo aproximado de 2,936 soles hasta los 3,426 soles, aproximadamente, pero debemos suponer que el costo será mayor debido a diversos impuestos aplicables.

Cuáles son las características del Xiaomi 17 Pro Max