Cuándo sale a la venta el nuevo Xiaomi 17 Pro Max

Sin más, el dueño de la empresa, Lu Weibing, se animó a comprar el Xiaomi 17 Pro Max con el nuevo iPhone 17 Pro Max. Esto causó expectativa por las ganas de la marca china en seguir en la gama premium y con un diseño futurista que llega con la pantalla trasera funcional donde se podrán ver aplicaciones y mucho más.

El mundo de los teléfonos inteligentes sigue expandiéndose cada vez más y esto también es, en parte, gracias a la competitividad que trae Xiaomi al mercado. Para este 2025 se tiene marcado en el calendario el nuevo lanzamiento que viene como una inspiración directa del teléfono más potente de Apple.

¿Cuándo sale el Xiaomi 17 Pro Max?

De acuerdo a los reportes, el Xiaomi 17 Pro Max será lanzado antes del 1 de octubre y tendrá características que causarán un gran impacto en la industria. Su llegada al mercado en una fecha similar a la del iPhone 17 Pro Max podría perjudicar a Apple.

Características y especificaciones del Xiaomi 17 Pro Max

Además de ser el primer teléfono en el mundo con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, el Xiaomi 17 Pro Max cuenta con otros componentes que cambiarán la forma de ver los smartphones. Con la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro Max se pueden gestionar llamadas, controlar la música y también como visor para los selfies y tener mejores resultados. Estas son algunas de las características que se han filtrado.

Se espera que el procesador brinde una inteligencia artificial más rápida con juegos optimizados y una mayor duración de batería. Sin lugar a duda, sería la alternativa premium más cercana para marcas como Samsung, Apple y Google.

Precio del Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi confirmó que el precio del Xiaomi 17 Pro Max tendrá un costo entre 850 a 1000 dólares en China, mientras que la versión Xiaomi 17 Pro, que es más pequeña, tendrá un precio de 700 a 850 dólares.

¿En qué países se venderá el Xiaomi 17 Pro Max?

El lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max será a nivel mundial, pero se espera que los precios sean más altos en otros continentes debido a los impuestos y costos de importación, según el país. Esto no ha sido confirmado.