- Hoy:
- Partidos de hoy
- U Chile vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Barcelona
- São Paulo vs LDU
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
¿Por qué pagar $ 2000 por el iPhone 17 Pro si este Xiaomi es MEJOR y tiene procesador TOP, 1TB de memoria y cámara 4K?
Xiaomi acaba de presentar el Xiaomi 15T Pro un teléfono potente que llega para destronar al nuevo iPhone de Apple. Su diseño premium y su gran potencia son únicos.
Pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que sus nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max son los mejores teléfonos que puedes comprar, estos equipos han quedado opacados por el nuevo smartphone de Xiaomi, el cual no solo tiene un diseño premium, sino que posee una configuración impresionante.
Y es que Xiaomi acaba de presentar al mundo el Xiaomi 15T Pro 5G, un equipo sumamente avanzado que destaca por su potencia para juegos, sus cámaras profesionales con tecnología LEICA y sus funciones con Inteligencia Artificial. Además de manejar un precio sumamente reducido para lo que ofrece. ¿Quieres conocer este equipo en profundidad? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Por esta razón, el Xiaomi 17 Pro Max es MEJOR que el iPhone 17 Pro Max: precio y fecha de llegada
Xiaomi 15T Pro: ficha técnica al descubierto
Por si no lo sabes, Xiaomi ha presentado dos modelos TOP, el Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, siendo este último la versión más potente. Para conocer si realmente vale la pena, te vamos a dejar una descripción de todas las bondades que ofrece.
Para empezar debes saber que el Xiaomi 15T Pro llega con una de la mejores pantallas del mundo: panel AMOLED de 6.83 pulgadas con una diagonal de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K, además de una tasa de refresco de 144Hz y una protección Gorilla Glass 7i, sumamente resistente.
Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: Xiaomi
Si hablamos de potencia, este Xiaomi recién lanzado llega con uno de los chips más avanzados de Meditek, el Dimensity 9400+, el cual llega acompañado de 12GB de RAM y un Terabyte de memoria en su versión más TOP. Cabe señalar que la autonomía también está asegurada, puesto que este equipo llega con unos 5500 mAh de batería y una carga rápida de 90W.
Sin embargo, el mejor atributo de este Xiaomi 15T Pro es su juego de cámaras LEICA, lentes que te permiten grabar en 4K a 60fp y en modo nocturno para una mejor definición. En este caso tenemos un sensor angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP, Gran Angular de 12MP y selfie de 32MP. Sin duda una configuración impresionante.
¿Qué precio tendrá el Xiaomi 15T Pro en Latam? Según se anunció en Alemanina, este teléfono tendrá un precio que va desde los 800 dólares a 1000 dólares en su versión más avanzada, lo que quiere decir que por 3200 soles podrias tener en mano este equipo TOP.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50