Estos 5 smartphones GAMER tienen mejor rendimiento que el iPhone 17 y cuestan mucho menos en 2025

Apple acaba de presentar sus nuevos teléfonos premium: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro nuevos modelos que se dice son los más potentes y están provistos de cámaras profesionales.

Sin embargo, antes de la llegada del iPhone 17 Pro Max, diferente marcas han presentado teléfonos muy potentes, los cuales no solo figuran en el ranking internacional de AnTuTu, sino que tienen precios mucho más reducidos que el último lanzamiento de Apple.

Si estás buscando un teléfono igual o más potente que el iPhone 17 Pro de Apple, entonces has llegado al lugar correcto puesto que hoy conocerás 5 modelos Android que sobresalen demasiado.

5 smartphones GAMER que podrían ser mejor alternativa que un iPhone 17

Es importante que sepas que un smartphone GAMER tiene optimizados ciertos aspectos como pantalla fluida, batería duradera, procesador eficiente y amplia memoria. Sin embargo, las cámaras o la Inteligencia Artificial no son muy potentes en estos equipos. Si no te interesa estos apartados. Aquí podrías tener tu smartphone ideal.

Red Magic 10 Pro

Este teléfono figura en el TOP 1 de AnTuTu y esto se debe a sus potencias. La pantalla AMOLED de 6.85″ con refresco de 144 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite con variantes de RAM de 12-24 GB y almacenamiento hasta 1 TB garantizan un rendimiento tope para juegos. Cámara trasera triple con sensor principal de 50 MP + ultra-wide de 50 MP + macro, cámara frontal bajo pantalla de 16 MP; batería de ≈ 7,050 mAh con carga rápida de 100-120 W. En Perú, precio aproximado de S/ 4,699 por la versión de 24 GB RAM + 1 TB.

Este es el Red Magic 10 Pro. Foto: ZTE

ASUS ROG Phone 9 Pro

Uno de los teléfonos gamer más potentes del mercado. Tiene una pantalla LTPO AMOLED de 6.78″ con refresco hasta 185 Hz (modo juego) y brillo pico de ~2,500 nits, procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 24 GB RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Cámaras traseras: 50 MP principal con OIS + ultra gran angular + telefoto de 32 MP, frontal de 32 MP; batería de 5,800 mAh con carga rápida de 65 W. Precio en Perú de la versión 16 GB + 512 GB es de 4699 soles.

Este es el ASUS ROG Phone 9 Pro. Foto: ASUS

POCO F7 Ultra

Es el teléfono gamer más potente de Xiaomi. Tiene pantalla AMOLED de ~6.67″ con resolución 2K/WQHD+ y refresco de 120-Hz, procesador Snapdragon 8 Elite, RAM hasta 16 GB y gran almacenamiento de 512 GB, ideal para juegos exigentes. Cámara trasera triple (50 MP principal + 50 MP telefoto + 32 MP ultra-wide) y frontal de 32 MP; batería de 5,300 mAh con carga rápida, además de parlantes estéreo. En Perú, precio cercano a S/ 3,000-S/ 3,500 para la versión 16/512 GB.

Este es el POCO F7 Ultra. Foto: Xiaomi

Vivo iQOO 13

Este teléfono de Vivo es uno de los mejores y ha figurado en el TOP1 por varios meses. Su pantalla AMOLED de 6.82″ con alta tasa de refresco (≈144 Hz), procesador Snapdragon 8 Elite, RAM alta (variantes de 12-16 GB típicas), almacenamiento generoso, lo que brinda fluidez para juegos AAA y multitarea. Cámara trasera de 50 MP con buen rendimiento, batería de ~6,150 mAh con carga ultrarrápida de 120 W que reduce mucho los tiempos de carga. Precio de importación en Perú estimado en S/ 3,900.

Este es el Vivo iQOO 13. Foto: vivo

Samsung Galaxy S25 Ultra

El teléfono premium más potente de Samsung tiene pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9″ QHD+ con alto brillo, procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB de RAM y hasta 512 GB/1 TB de almacenamiento; uno de los Android más potentes del año. Cámara cuádruple trasera incluyendo sensor principal de 200 MP + dos lentes auxiliares de 50 MP y uno de 10 MP, frontal de 12 MP; batería de 5,000 mAh con carga rápida, inalámbrica y soporte a funciones AI. En Perú su precio oficial parte de ≈ S/4500.