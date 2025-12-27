- Hoy:
iPhone 16 Pro Max: qué precio tendrá en 2026 el teléfono de TITANIO con cámaras 4K y procesador A18 Pro de Apple
El iPhone 16 Pro Max es uno de los teléfonos más TOP que Apple tiene en su catálogo. Su precio ha bajado demasiado, pero te permite tomar fotos y videos con calidad cinematográfica.
Para septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium el iPhone 17 Pro Max, un teléfono con el mejor procesador Bionic A19 Pro, además de un juego de cámaras triple de 48MP, el cual te permite grabar videos en 4K a 120fps.
Sin embargo, este iPhone puede llegar a costar en algunos mercados hasta 2000 dólares, por lo que los usuarios están buscando equipos igual de potentes, pero más baratos. Este es el caso del iPhone 16 Pro Max, la versión premium que fue presentada en septiembre del 2024.
¿Qué características tiene el iPhone 16 Pro Max? Su pantalla es de tipo Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con ProMotion de 120Hz, además de una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 2000 nits de brillo.
Uno de los atributos más importantes de este iPhone 16 Pro Max es su procesador: Apple A18 Pro Bionic, acompañado de 8GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria, además de 4600 mah de batería con carga de 25W.
Precio del iPhone 16 Pro Max. Foto: captura.
Sin embargo, lo mejor de este teléfono de Apple es su juego de cámaras: lente de 48MP, lente gran angular de 48MP, lente telebojetivo de 12MP y selfie de 12MP. La calidad de los sensores permite grabar videos con nivel cinematográfico y las fotografías resaltan demasiado.
¿Qué precio tiene el iPhone 16 Pro Max? Si buscas en algunas tiendas podrás encontrar este equipo por 3899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1159 dólares en el mercado internacional.
