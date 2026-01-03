- Hoy:
iPhone 15 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el primer teléfono de TITANIO de Apple que llega con cámaras 4K y chip avanzado
El iPhone 15 Pro Max tiene un juego de cámaras con calidad cinematográfica, uno de los procesadores más avanzados y su precio ha caído al mínimo en 2026.
Los iPhone de Apple se han convertido en algunos de los teléfonos más cotizados del mundo y esto se debe, en gran medida, a que estos dispositivos no solo sobresalen por su procesador TOP, sino también sus cámaras de alta calidad y una compatibilidad con las redes sociales que otras equipos no lo poseen.
Hace solo algunos meses, en septiembre del 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, un teléfono con triple cámara de 48MP, además del procesador más avanzado: Bionic A19 Pro. Sin embargo, este celular puede costar 2000 dólares, por lo que muchos usuarios buscan alternativas igual de potentes, pero más económicas. Este es el caso del iPhone 15 Pro Max.
¿Qué características tiene el iPhone 15 Pro Max que lo hace ideal para este 2026? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con 5 años de actualización. Su pantalla es de tipo Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, además de resolución 2532 x 1170 pixeles, además de 2000 nits de brillo.
Si hablamos de potencia, este teléfono llega con el procesador Apple Bionc A17 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 1TB de memoria, además de 4422 mAh y carga de 25W por cable. Sin duda una opción ideal para videojuegos.
Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 15 Pro Max es su juego de cámaras: lente de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Estas cámaras permiten grabar en 4K a 60fps y tomar las mejores fotografías tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el iPhone 15 Pro Max en enero del 2026? Actualmente puedes comprar este teléfono por 3000 soles, lo que implica que por 1000 dólares podrás tener este celular en tu poder.
