¿Qué tan bueno es el Motorola G96 con procesador Snapdragon, batería de 5500mAh, pantalla rápida de 144Hz y precio barato?

Sin duda alguna, Motorola ha conseguido lo que muchos les pedían durante años: colarse en el sector premium junto con Samsung, Apple, Xiaomi y Honor, con su modelo Signature. Sin embargo, su segmento es la gama media donde son casi imbatibles y el Motorola G96, con tecnología 5G, lo ha vuelto a probar.

Motorola G96: un gran gama media que destaca por su pantalla, procesador y batería amplia

Como ya es una costumbre en el fabricante estadounidense, este dispositivo mantiene la colaboración con Pantone, por lo que sus cuatro colores serán sumamente originales, lo cual se suma a su pantalla pOLED curva FullHD+, además de una tasa de refresco nada común en la gama media, inclusive en el tope de gama, pues tiene 144 hercios, por lo que la fluidez como rapidez en el desplazamiento por el terminal será sumamente satisfactorio.

Es anticaídas con Gorilla Glass 5, así como 1600 nits de brillo máximo que no está nada mal en 2026 para su rango de precio; en tanto que su procesador lo hace bien integrando el chip Snapdragon 7s Gen 2, que supera y con creces a la versión pasada con el 6s Gen 3, pero también con su RAM de 8GB y ROM en 128Gb y 256GB.

Su autonomía de las demás en su rango de precio, pues cuenta con batería de 5500mAh, a la cual se suma una carga rápida de 33W que, no está mal, pero nada costaba colocar una de 45W. Asimismo, trae Android 15 nativo, con ligeras modificaciones, con 3 años de actualizaciones del sistema operativo y cuatro años para los parches de seguridad, por lo que tendrá unos buenos años de uso-

El apartado fotográfico es bueno, pero sin llegar a altos rangos de calidad, pero podemos destacar su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica; se trata de un sensor Sony Lytia LYT-700C, pero también con un ultra gran angular de 8 MP, así como un frontal de 30 MP.

Cuál es el precio del Motorola G96

En la actualidad, el Motorola G96 no se encuentra en todos los países, de hecho, fue lanzado únicamente en la India en julio de 2025, pero en Latinoamérica no lo venden por venta regular (operador), salvo en Brasil. Su precio a nivel internacional está rondando los US$210 a US$230 dólares.