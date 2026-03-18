Alianza Lima sufre otra sensible baja tras confirmarse lesión de Garcés: "También..."

Recientemente se confirmó la lesión de Renzo Garcés y generó una profunda preocupación en Alianza Lima. Ahora, los hinchas tendrán un nuevo dolor de cabeza con la baja de un nuevo futbolista clave para el planteamiento de Pablo Guede en el Torneo Apertura 2026. Recordemos que los blanquiazules jugarán este fin de semana ante Juan Pablo II en el Estadio Alejandro Villanueva.

Resulta que la periodista Ana Lucía Rodríguez, quien informó previamente sobre la ausencia del central de la selección peruana, reveló que un talentoso mediocampista de los íntimos no se encuentra al 100% y lo más probable es que no aparezca en lista para el enfrentamiento de este sábado 21 de marzo por la Liga 1. Nos referimos a Fernando Gaibor.

Fernando Gaibor está lesionado

"Es muy probable que tampoco juegue el fin de semana. Está medio sentido. Lo más probable es que ante Juan Pablo II también quede descartado, y si sale en lista tampoco va a arrancar”, indicó la conocida comunicadora durante la transmisión del programa Hablemos de MAX. De esta forma, el volante ecuatoriano será baja una vez más para Pablo Guede y se espera llegue recuperado para el clásico ante Universitario de Deportes.

Recordemos que Alianza Lima visitará todavía en abril a la ‘U’ en el Estadio Monumental, esto después de la pausa que habrá la siguiente semana en la Liga 1 por los partidos amistosos que disputará la selección peruana de Mano Menezes en la presente fecha FIFA, ante sus similares de Senegal y Honduras el 28 y 31 de marzo respectivamente. Fernando Gaibor debería llegar sin inconvenientes al trascendental duelo en Ate.

Números de Fernando Gaibor en Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima la temporada pasada, Fernando Gaibor ha disputado un total de 59 partidos con camiseta blanquiazul, esto entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En ese lapso, ha marcado 2 goles y realizó 5 asistencias. El popular ‘Guante’ es una de las piezas principales en el mediocampo de Pablo Guede, pero en las últimas semanas ha decaído su rendimiento.