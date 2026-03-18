Filtran postura de Pablo Guede sobre dejar Alianza Lima para dirigir a San Lorenzo: "Están muy..."

En las últimas horas trascendió la información de que San Lorenzo tiene a Pablo Guede como una de sus opciones principales para ocupar el cargo de entrenador en esta temporada. Ante ello, recientemente se reveló la postura del estratega sobre la posibilidad de dejar a Alianza Lima en plena Liga 1 para volver a dirigir en su país.

Filtran postura de Pablo Guede sobre dejar Alianza Lima para dirigir a San Lorenzo

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, José Varela analizó la posibilidad de que Pablo Guede abandone su cargo en Alianza Lima en pleno desarrollo del Torneo Apertura 2026. Al respecto, el periodista deportivo señaló que hasta el momento no ha existido comunicación entre San Lorenzo y el entorno del técnico argentino.

En esa línea, el hombre de prensa fue contundente al señalar que el estratega se encuentra totalmente enfocado en seguir consiguiendo triunfos con los ‘íntimos’, por lo que ya trabaja en la planificación de los próximos partidos.

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"San Lorenzo no se ha acercado a Pablo Guede ni a su representante, hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Pablo Guede ahorita está enfocado en Alianza Lima, para el partido ante Comerciantes y el clásico. Él y su cuerpo técnico están muy contentos en el club, está muy comprometido con obtener el título a fin de año", informó el citado comunicador.

De esta forma, por el momento, se disipan todos los rumores de una posible salida de Pablo Guede al mando del plantel de Alianza Lima. Esto ya que el estratega está sumamente contento en el club y sigue con la consigna de consagrarse campeón a final de temporada.

¿Pablo Guede tiene cláusula para dirigir a Alianza Lima?

Del mismo modo, José Varela informó que es falso que Pablo Guede tiene una cláusula para dejar Alianza Lima ante una oferta de San Lorenzo. En ese sentido, expresó que la única forma que se dé su salida es haciendo efectiva su cláusula de rescisión.

"Se dijo que si San Lorenzo llama a Guede se va gratis, eso es falso. La única vez que Pablo Guede colocó esa cláusula fue cuando estaba en Palestino de Chile. En el caso de que Pablo Guede se vaya de Alianza Lima pedido por un club o lo echen, hay una cláusula de rescisión que hay que pagar para liberarlo. Gratis no se va”, indicó.