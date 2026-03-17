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Filtran alternativas en caso Pablo Guede no sea el director técnico del club: "Gorosito..."
Pablo Guede puede dejar Alianza Lima para convertirse en director técnico de San Lorenzo. En ese sentido, apareció una lista de posibles entrenadores.
Alianza Lima corre el riesgo de perder a su director técnico, ya que San Lorenzo ha puesto sus ojos en Pablo Guede para que sea su flamante entrenador de cara al resto de la Liga Profesional Argentina. Bajo esa premisa, ahora se filtró una numerosa lista de posibles estrategas y dentro de ello aparece el nombre de Néstor Gorosito, dejando sin palabras a una enorme cantidad de hinchas alrededor del mundo.
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Como sabemos, una gran cantidad de aficionados pedían la salida del argentino desde hace semanas, sobre todo luego de la eliminación de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo. Sin embargo, una partida así de repentina podría perjudicar al club, sobre todo ahora que estamos a semanas del clásico de la Liga 1 entre los de Matute y Universitario de Deportes. Para alegría de los íntimos, existe una nómina que puede terminar beneficiándolos.
Resulta que recientemente se reveló una lista de nombres con posibles candidatos a ocupar el puesto de director técnico en San Lorenzo de Almagro, por lo que si uno de ellos toma la plaza significará que Pablo Guede continúe siendo estratega de Alianza Lima por lo menos un tiempo más. Dentro de los posibles refuerzos hay varios personajes que son reconocidos a nivel internacional por su trayectoria.
Pablo Guede viene de ser DT del mes en la Liga 1.
Lista de posibles entrenadores de San Lorenzo
Según el portal Refuerzos CASLA, dedicado a brindar información sobre el ‘Ciclón’, estos son los entrenadores que podrían llegar en los siguientes días: Julio Vaccari, ‘Kily’ González, Martín Palermo, Ariel Holan, Gustavo Álvarez e Iker Muniain. Mientras que en la sección de nombres descartados aparecen: Marcelo Gallardo, Ramón Díaz, Hernán Crespo, ‘Pipi’ Romagnoli y Néstor ‘Pipo’ Gorosito. Recordemos que el último en cuestión llegó con Alianza Lima hasta los cuartos de final de la pasada Copa Sudamericana.
¿Pablo Guede dirigirá San Lorenzo?
Según el periodista Leandro Alves de ESPN, existen grandes posibilidades de que Pablo Guede llegue a ‘Los Cuervos’ para convertirse en su flamante director técnico. "Hay una supuesta cláusula en Alianza Lima que si lo llama San Lorenzo puede salir. Se muere por dirigir ahí”, indicó el mencionado comunicador para sorpresa de muchos hinchas blanquiazules.
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