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Jairo Vélez olvida a Universitario y destaca su fichaje por Alianza Lima: "Todo cambia para bien"

A pocos meses de su llegada a Alianza Lima, Jairo Vélez se refirió a lo importante que es jugar en un equipo grande y la vitrina que le genera esto para más oportunidades.

Jasmin Huaman
Jairo Vélez resalta la importancia de jugar en un grande el fútbol peruano.
Jairo Vélez resalta la importancia de jugar en un grande el fútbol peruano. | Foto: Composición Líbero
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Jairo Vélez se convirtió en uno de los fichajes sorpresa de Alianza Lima y desde el primer partido demostró su alto nivel. Ahora, tras varias grandes actuaciones, ha recibido su primera convocatoria a la selección peruana. En medio de ello, el ex Universitario recordó su pasado en el fútbol peruano y destacó su llegada al cuadro íntimo.

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Antes de su llegada a Universitario, Jairo Vélez jugó en UCV, donde logró ser uno de los mejores. Tras ello, dio el salto al equipo crema, donde no tuvo los minutos necesarios. Sin embargo, esto no fue impedimento para que en Alianza Lima no pusieran los ojos en él y ahora está en el mejor momento de su carrera. Tras anotar su primer gol con la camiseta blanquiazul, ahora celebra su convocatoria a la selección de Mano Menezes a lo grande.

Jairo Vélez resalta su llegada a Alianza Lima

Luego de conseguir el permiso de la FIFA para representar a Perú y cumplir con las exigencias, Jairo Vélez finalmente fue convocado por la selección. El destacado futbolista no dudó en señalar que su llegada a uno de los equipos grandes del fútbol peruano le sirvió como vitrina para demostrar su juego.

“Obviamente que es todo distinto, es otro ambiente, otra presión, otras responsabilidad. Todo cambia así como para bien o para mal, depende de cómo te vaya. Este tipo de equipo, en este caso Alianza, genera mucho más”, precisó el jugador de 30 años.

(Video: L1 MAX)

Jairo Vélez llegó a Universitario en diciembre de 2025 en condición de préstamo y debutó con gol del empate ante Comerciantes Unidos. Vélez también fue parte del tricampeonato de los cremas y cuando se pensaba que se quedaría en la 'U', llegó a Alianza y firmó con los blanquiazules hasta finales de 2028.

Debut en la selección

Al ser uno de los jugadores más destacados dentro del plantel de Alianza Lima, se espera que su debut en la selección peruana sea en los amistosos de la fecha FIFA de marzo. El primer partido de Perú será ante Senegal el 28 y luego jugarán ante Honduras el 31.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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