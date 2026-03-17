Jairo Vélez dejó fuerte mensaje sobre su paso de Universitario a Alianza Lima: "Gracias a Dios"

Jairo Vélez dio un verdadero batacazo en el mercado de transferencias al dejar Universitario de Deportes para firmar por Alianza Lima de cara a la Liga 1 2026. En ese sentido, el mediocampista nacido en Ecuador sorprendió al dejar un contundente mensaje sobre lo que significó su salida de la ‘U’ para llegar al cuadro de Matute, ya que ambos son los máximos rivales del fútbol peruano.

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Como sabemos, el reciente convocado a la selección peruana por Mano Menezes fue una de las principales figuras del elenco crema la temporada pasada. Por lo que el conjunto blanquiazul decidió ‘robárselo’ a su ‘compadre’ con el objetivo de salir campeones de la presente campaña. Bajo esa premisa, el volante ofensivo indicó que fue sumamente complicado definir su futuro profesional cuando le llegó la oferta desde La Victoria.

Jairo Vélez habló de su paso de Universitario a Alianza Lima

“Fue una decisión muy difícil, tuve que hablarlo con mi esposa porque es mi apoyo. Tocó analizar muchas cosas, detalles, pero se dio y estamos acá. Gracias a Dios vamos bien”, indicó Jairo Vélez en conversación con los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX, dejando en claro cómo optó por llegar a Alianza Lima tras haber jugado en Universitario de Deportes el año pasado.

“Uno entiende que el fútbol es de pasión, pero en mi caso trato siempre de mantener un perfil profesional en todos lados. Cuando te mantienes humilde y concentrado, eso a la final habla por sí solo. Yo creo que ese es el camino en el fútbol”, agregó el mediocampista nacionalizado peruano sobre cómo hizo para adaptarse a las dos hinchadas más grandes que tiene la Liga 1.

Jairo Vélez habló sobre su convocatoria en Perú

El mediocampista de Alianza Lima se refirió a lo que fue su convocatoria a la selección peruana para los próximos amistosos. “Son cosas que como futbolista uno siempre anhela. Se fueron dando las cosas desde muy atrás, andaba remando esa oportunidad. Se me da ahora y ando contento por eso”, señaló Jairo Vélez totalmente agradecido por la confianza del DT Mano Menezes.