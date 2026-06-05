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Horóscopo GRATIS del sábado 6 junio: Josie Diez Canseco comparte sus predicciones según tu signo
Este sábado 6 de junio, las predicciones de Josie Diez Canseco ofrecen mensajes únicos para cada signo. Conoce qué sorpresas y desafíos te depara el universo.
¿Qué energías marcarán tu destino este sábado 6 de junio? Las estrellas parecen guardar mensajes especiales para cada signo del zodiaco, y la reconocida astróloga Josie Diez Canseco revela las predicciones que podrían influir en el amor, el trabajo, la salud y la fortuna. Descubre qué sorpresas, oportunidades o desafíos te esperan en esta jornada y conoce el mensaje que el universo tiene preparado para ti con el horóscopo GRATIS.
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Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del sábado 6 de junio, según tu signo
ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La insistencia de esa persona terminará por convencerte, hoy reiniciarás esa vieja relación.
- Número de suerte, 20.
TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tu relación es estable, te sientes muy bien y se refleja en la seguridad que demuestras.
- Número de suerte, 1.
GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Surgirán situaciones imprevistas que traerán alegría y bienestar a tu relación de pareja.
- Número de suerte, 16.
CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Excelente día para la comunicación, habrá buena disposición de tu parte y de la de tu pareja.
- Número de suerte, 7.
LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Escucharás las protestas de tu pareja y dejarás de lado las reuniones y las amistades.
- Número de suerte, 4.
VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Cuidado con lo que digas, tus palabras podrían terminar con todo lo que has logrado en tu relación.
- Número de suerte, 12.
LIBRA : 23 SET.- 22 OCT.: Tu personalidad desinhibida intimida a la persona que te gusta, tendrás que dar tú el primer paso.
- Número de suerte, 10.
ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Estar solo te hará bien, podrás poner en claro tus sentimientos y recuperarás la tranquilidad.
- Número de suerte, 19.
SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Irradiarás simpatía, lo que te hará más atractivo ante el sexo opuesto.
- Número de suerte, 11.
CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Conocerás a alguien que te cautivará, pero esperarás hasta sentirte seguro de que es lo que buscas.
- Número de suerte, 3.
ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Controlarás tu carácter vehemente para no presionar a esa persona, lograrás que su atención sea para ti.
- Número de suerte, 22.
PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Día de desacuerdos y discusiones que te harán temer por tu felicidad, tranquilízate.
- Número de suerte, 5.
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