Alineaciones Sporting Cristal vs Melgar: El once de Roberto Mosquera para ganar en el Clausura

Sporting Cristal y FBC Melgar se enfrentarán por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con el objetivo de conseguir una victoria que los siga ayudando a seguir en la parte de arriba de la tabla de posiciones en el arranque del campeonato. Por eso, conoce las posibles alineaciones que alistan los técnicos Roberto Mosquera y Miguel Rondelli para este gran encuentro.

Posible alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Juan Cruz González, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Ian Wisdom, Irvén Ávila, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Posible alineación de Melgar

Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Matías Zegarra, Gian García, Walter Tandazo, Jefferson Cáceres, Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Sporting Cristal vs Melgar se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Roberto Mosquera y Miguel Rondelli, técnicos de Sporting Cristal y Melgar, respectivamente, saldrán en busca de la victoria en este compromiso, por lo que alinearán a sus mejores hombres para quedarse con los 3 puntos y ubicarse en los primeros puestos del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y FBC Melgar se jugará el sábado 25 de julio a las 8.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa por la segunda fecha del Clausura de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver el partido Sporting Cristal vs Melgar por el Clausura 2026?

La señal del encuentro entre Cristal y Melgar, válido por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, podrá seguirse por L1MAX. Asimismo, el minuto a minuto estará disponible en Líbero.pe.