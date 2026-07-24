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Alineaciones Sporting Cristal vs Melgar: El once de Roberto Mosquera para ganar en el Clausura

Conoce las alineaciones que alistan Roberto Mosquera y Miguel Rondelli para el partido de Sporting Cristal vs Melgar por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Alineaciones Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura 2026
Alineaciones Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal y FBC Melgar se enfrentarán por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con el objetivo de conseguir una victoria que los siga ayudando a seguir en la parte de arriba de la tabla de posiciones en el arranque del campeonato. Por eso, conoce las posibles alineaciones que alistan los técnicos Roberto Mosquera y Miguel Rondelli para este gran encuentro.

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Posible alineación de Sporting Cristal

  • Diego Enríquez, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Juan Cruz González, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Ian Wisdom, Irvén Ávila, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Posible alineación de Melgar

  • Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Matías Zegarra, Gian García, Walter Tandazo, Jefferson Cáceres, Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.
Sporting Cristal vs Melgar se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Melgar se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Roberto Mosquera y Miguel Rondelli, técnicos de Sporting Cristal y Melgar, respectivamente, saldrán en busca de la victoria en este compromiso, por lo que alinearán a sus mejores hombres para quedarse con los 3 puntos y ubicarse en los primeros puestos del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y FBC Melgar se jugará el sábado 25 de julio a las 8.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa por la segunda fecha del Clausura de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver el partido Sporting Cristal vs Melgar por el Clausura 2026?

La señal del encuentro entre Cristal y Melgar, válido por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, podrá seguirse por L1MAX. Asimismo, el minuto a minuto estará disponible en Líbero.pe.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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