Horóscopo del viernes 5 junio: consulta las predicciones más acertadas según tu signo del zodiaco

Las energías del universo vuelven a moverse y traen consigo mensajes que podrían marcar un antes y un después en tu destino. Este viernes 5 de junio, los astros revelan señales ocultas, oportunidades inesperadas y decisiones que podrían influir en distintos aspectos de tu vida. ¿Será el momento de un nuevo comienzo, una sorpresa en el amor o un cambio importante en el trabajo? Revisa el horóscopo.

Como cada día, el esperado horóscopo de Josie Diez Canseco comparte las predicciones para los doce signos del zodiaco, ofreciendo una guía para quienes buscan interpretar las influencias cósmicas que rodean su camino. Amor, salud, dinero y éxito profesional son algunos de los temas que estarán bajo la mirada de las estrellas.

Consulta el horóscopo del viernes 5 de junio de 2026

ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Día de reconciliación: las ofensas se perdonarán de corazón. No pierdas la paciencia ante las críticas a tu trabajo; escucha y analiza, te servirán para mejorar.

Número de suerte, 11.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Alguien te confesará sus sentimientos; admitirás lo que desde hace tiempo te negabas a ti mismo. Te plantearás nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas. No te exijas demasiado; tratar de acortar el tiempo para alcanzar tu objetivo solo te ocasionaría agotamiento y cometerías errores.

Número de suerte, 2.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Recuerdos que no podías sacar de la cabeza dejarán de ser un problema para ti. Los días de trabajo rutinario terminaron; hoy habrá mucho movimiento y presión, y no tendrás ningún inconveniente para adaptarte a las nuevas circunstancias.

Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Al fin te liberarás de sentimientos negativos que no te permitían olvidar viejos resentimientos. La seguridad que demuestras inspira confianza; hoy tus compañeros te delegarán la responsabilidad de representarlos y de tomar decisiones en un asunto laboral que afectará a todos.

Número de suerte, 19.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: Las experiencias te han dejado lecciones y has aprendido a no dar más oportunidades a quien no lo merece. Con perseverancia y positivismo logrararás sacar adelante un asunto laboral que te estaba ocasionando muchos contratiempos.

Número de suerte, 21.

VIRGO: 23 AGO-22 SET.: Un estado de ánimo pasajero podría terminar perjudicando tu buena relación afectiva. Recibirás una tentadora oferta; analízala con calma. No te apresures, porque podrías dejar algo estable por promesas que después no cubrirían tus expectativas.

Número de suerte, 5.

LIBRA: 23 SET-22 OCT.: Un malentendido con tu pareja te entristecerá y buscarás el consejo de alguien muy querido. El asunto legal que tienes pendiente se complicará; busca asesoría profesional, estás a tiempo de evitar un fallo negativo para ti.

Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Los recuerdos no volverán a inquietarte y tu pareja tendrá el lugar que merece en tu vida. No aceptes más responsabilidades de las que ya tienes, porque no podrías cumplir con todas; aprende a decir que no sin sentirte culpable.

Número de suerte, 8.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Estás ansioso por cambios y tranquilidad; hoy terminarás con esa relación problemática. Con inteligencia y habilidad lograrás que en tu trabajo apoyen tus iniciativas.

Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Tu actitud positiva traerá tranquilidad y bienestar a tu vida amorosa. Tus responsabilidades aumentarán; tendrás que organizar muy bien tu tiempo para que tus proyectos personales no queden de lado.

Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: La tristeza va quedando en el pasado y, sin darte cuenta, nace una nueva emoción. En el ámbito laboral, estarás bastante desmotivado los primeros meses; sentirás que nada está saliendo como pensaste, pero tu espíritu luchador aflorará y perseverarás hasta lograr tus propósitos.

Número de suerte, 14.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Le demostrarás a esa persona que ocupa un lugar muy importante en tu vida. Los buenos comentarios que recibirás por tu trabajo te darán confianza; hoy presentarás nuevos proyectos y obtendrás el respaldo que buscas.