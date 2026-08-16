Esposa de Hernán Barcos presume cariño de hinchas de Cristal, pero singular detalle de Alianza llama la atención

Este último 16 de agosto, Sporting Cristal goleó 4-1 a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo y una de las figuras del duelo fue Hernán Barcos, quien marcó un gol a los 25 minutos. Esta reciente anotación ha generado el cariño de muchos hinchas celestes hacia el exdelantero de Alianza Lima.

Como se recuerda, el ‘Pirata’ tuvo un papel importante dentro del cuadro blanquiazul, con el que logró obtener diversos títulos nacionales. Debido a ello, el jugador argentino se tatuó la simbólica frase íntima: “Este amor no es para cobardes” y “1901”, año de fundación del ‘Equipo del Pueblo’.

Estos tatuajes en honor a Alianza Lima se dejaron ver en una reciente historia de Instagram de su esposa, Giuli Cunha, quien grabó el preciso momento en el que Hernán Barcos se retiraba del estadio cervecero y era interceptado por hinchas de Sporting Cristal, quienes le pedían fotos y autógrafos.

Hernán Barcos luce con tatuaje en honor a Alianza Lima con hinchas de Sporting Cristal.

Con estas recientes imágenes se deja en claro que Alianza Lima fue una importante etapa en la vida futbolística del delantero, pero en el presente se debe a la hinchada de Sporting Cristal y al club cervecero, donde se está ganando el cariño de la afición por su entrega y goles con la camiseta.

Cabe señalar que Hernán Barcos lleva 2 goles con Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. El delantero argentino marcó por primera vez en la victoria ante Juan Pablo II y volvió a convertir este domingo 16 de agosto frente a Sport Huancayo, donde anotó de cabeza para el 2-0 parcial de los celestes.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro está programado para el viernes 21 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m. (hora peruana), en condición de visitante.