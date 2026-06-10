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Giuli Cunha dejó emotivo mensaje tras presentación oficial de Hernán Barcos en Sporting Cristal
Tras la presentación oficial de Hernán Barcos como nuevo refuerzo de Sporting Cristal, su esposa, Giuli Cunha, compartió un emotivo mensaje en redes sociales.
La presentación oficial de Hernán Barcos como nuevo jugador de Sporting Cristal generó diversas reacciones entre los hinchas del fútbol peruano. Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de su esposa, Giuli Cunha, quien utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje de apoyo al delantero argentino en esta nueva etapa de su carrera.
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Luego de que el club rimense presentara oficialmente al experimentado atacante, Cunha compartió una fotografía del popular ‘Pirata’ junto a Julio César Uribe, director general de fútbol del cuadro celeste, durante la conferencia de prensa de este miércoles 10 de junio. La imagen estuvo acompañada de una frase cargada de emoción.
La esposa de Hernán Barcos y su emotivo mensaje al delantero argentino.
“Te amo. Vamos con todo”, fue el mensaje que escribió Giuli Cunha. De esta manera, la esposa del exjugador de Alianza Lima demuestra su respaldo al delantero, quien comenzará una nueva etapa en el fútbol peruano, esta vez vistiendo la mica cervecera. Como se sabe, no es la primera vez que la brasileña le dedica palabras emotivas a su esposo, pues anteriormente también ha expresado públicamente su admiración y orgullo por sus logros deportivos.
Es importante destacar que la llegada del popular ‘Pirata’ al conjunto celeste ha generado expectativa entre los aficionados, quienes esperan que su experiencia y capacidad goleadora contribuyan a fortalecer el plantel para los próximos desafíos de la temporada. El propio jugador señaló recientemente que esta oportunidad representa un reto importante en su carrera profesional.
“Hay una buena mistura en el equipo. Jugadores con mucha jerarquía. Yo vengo a sumar y a ayudar en lo que pueda. Al hincha decirle que se quede tranquilo, que dentro de la cancha van a ver un jugador que se entrega y un profesional que defenderá la camiseta. No voy por dinero, voy por la gloria”, señaló el popular Pirata en diálogo con 'Fútbol como cancha'.
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