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Roberto Mosquera dio firme calificativo de Hernán Barcos tras llegar a Cristal: "Ahora es más..."

El nuevo DT de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, no calló ante los medios de prensa para referirse a la llegada de Hernán Barcos a tienda celeste.

Diego Medina
Roberto Mosquera se refirió a Hernán Barcos en Sporting Cristal.
Roberto Mosquera se refirió a Hernán Barcos en Sporting Cristal. | Foto: Cristal TV | Sporting Cristal
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En horas de la tarde de este martes 9 de junio, Sporting Cristal llevó a cabo la conferencia de prensa para la presentación oficial de Roberto Mosquera como nuevo director técnico del primer equipo celeste. Además de dar sus sensaciones sobre su retorno al club de sus amores, también se refirió a la llegada de Hernán Barcos para pelear el Torneo Clausura 2026.

Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal por tercera vez como entrenador.

PUEDES VER: Sporting Cristal presentó a Roberto Mosquera como su entrenador: "Estoy de vuelta en casa"

"Cuando se nombra a un jugador de la trayectoria de Barcos, con el profesionalismo, con su entrega, goles... Yo siento una satisfacción de entrenar a un jugador con una longevidad. Le dice a lo que tienes menos años 'a ver si te pones serio'. Yo creo que es un mensaje cerebral, es un ejemplo de aspirar y un ejemplo del amor por el fútbol. Entrenarlo yo me voy a sentir importante. Ahora es más sabio, me va a encantar dirigirlo y estoy seguro que va a ser un pulmón más del comando técnico siendo jugador y eso no se ve todos los días. Estoy realmente agradecido a la vida de dirigir a un jugador de esa categoría y de ese tipo de persona.", declaró Roberto Mosquera.

Noticia en desarrollo…

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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