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Roberto Mosquera dio firme calificativo de Hernán Barcos tras llegar a Cristal: "Ahora es más..."
El nuevo DT de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, no calló ante los medios de prensa para referirse a la llegada de Hernán Barcos a tienda celeste.
En horas de la tarde de este martes 9 de junio, Sporting Cristal llevó a cabo la conferencia de prensa para la presentación oficial de Roberto Mosquera como nuevo director técnico del primer equipo celeste. Además de dar sus sensaciones sobre su retorno al club de sus amores, también se refirió a la llegada de Hernán Barcos para pelear el Torneo Clausura 2026.
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"Cuando se nombra a un jugador de la trayectoria de Barcos, con el profesionalismo, con su entrega, goles... Yo siento una satisfacción de entrenar a un jugador con una longevidad. Le dice a lo que tienes menos años 'a ver si te pones serio'. Yo creo que es un mensaje cerebral, es un ejemplo de aspirar y un ejemplo del amor por el fútbol. Entrenarlo yo me voy a sentir importante. Ahora es más sabio, me va a encantar dirigirlo y estoy seguro que va a ser un pulmón más del comando técnico siendo jugador y eso no se ve todos los días. Estoy realmente agradecido a la vida de dirigir a un jugador de esa categoría y de ese tipo de persona.", declaró Roberto Mosquera.
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