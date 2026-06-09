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¡Sorpresa! Su salida era inminente en Sporting Cristal, pero se quedará para pelear el torneo 2026
Se comentó que estaba en evaluación ante los malos resultados con Sporting Cristal, por lo que su salida estaba prácticamente definida. Sin embargo, se quedará a pelear el torneo.
Sporting Cristal es uno de los clubes que viene dando muchas sorpresas en cuanto al mercado de fichajes. No solo el foco está en el equipo masculino, sino también en el femenino, que quiere superar a los grandes candidatos, como Alianza Lima y Universitario. En medio de ello, se comentó que una pieza clave no iba a seguir para el Clausura, pero al final recibió el respaldo de la directiva.
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Sporting Cristal asegura a pieza clave para el Torneo Clausura 2026
Se trata de Vivian Ayres, estratega del plantel principal femenino de Sporting Cristal, que disputa la Liga Femenina 2026. Como se sabe, la escuadra celeste quedó en el tercer lugar del Apertura y está por disputar el repechaje para conseguir el título del certamen local. Bajo esa premisa, la directiva confía en la experimentada técnica para llevar a las rimenses a lo más alto.
Según pudo informar el periodista Reinner Cuevas, toda la confianza se le dará a Ayres para que pueda encaminar al plantel hacia los objetivos. Se sabe que fue un duro golpe la derrota ante Alianza Lima, pero esperan que su experiencia sea fundamental para resolver ciertas falencias en estas instancias decisivas.
"Oficial. Tras rumorearse su salida, Vivian Ayres recibió el respaldo del plantel y continuará siendo DT de Sporting Cristal. El equipo se encuentra trabajando para afrontar el repechaje. Los cuartos de final se jugarán el 20 de junio en el Estadio Alberto Gallardo", indicó el comunicador.
Vivian Ayres se queda en Sporting Cristal.
Próximos partidos del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
VIERNES 12 DE JUNIO
- Melgar vs Alianza Lima - 14.00 horas
SÁBADO 13 DE JUNIO
- Flamengo FBC vs Killas - 13.15 horas
- Universitario vs UNSAAC - 15.30 horas
DOMINGO 14 DE JUNIO
- Yanapuma vs Mannucci - 10.00 horas
- Defensores vs Atl. Andahuaylas - 13.00 horas
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