Suhaila Jad arremete una vez más tras separación con André Carrillo: "Baja calidad humana"

Hace semanas, Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y reveló complicadas situaciones que habría pasado junto al jugador peruano durante su relación. Es así, que recientemente compartió una nueva historia en sus redes que encendió las alarmas.

Durante estos días, la modelo española publicó mensajes dando a entender que el extremo le habría sido infiel, ya que contó que encontró un arete en su auto. Sumado a ello, Suhaila expuso lo siguiente: “Poner a tu mujer donde otras la miren con burla, o donde alguien piense: "si ella supiera..." es de las acciones más miserables que puede cometer un hombre.”

“Porque cuando permites que alguien se ria de ella a escondidas, mientras tú la acaricias de frente, no solo fallas como pareja... fallas como persona. No hay nada más cruel que ver a una mujer entregando su amor con pureza, mientras otras la observan con lástima... porque conocen una verdad que tú escondes.”, se lee en la imagen que compartió en Instagram.

Esposa de André Carrillo lanza otro mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, la esposa del jugador de ‘La Bicolor’ escribió este mensaje: “No hay nada más bajo que tener a una mujer que confía, que cuida, que defiende, que admira... y que al mismo tiempo está siendo traicionada por quien más debería protegerla.” Dando a entender que Carrillo habría engañado a la madre de sus hijos.

André Carrillo finalizó su relación con Suhaila Jad

La modelo española Suhaila Jad confirmó públicamente el fin de su relación con el futbolista peruano André Carrillo tras más de una década juntos y tres hijos en común. A través de sus redes sociales, aseguró que tomó la decisión de separarse hace varios meses y expuso presuntos episodios de engaños, humillaciones y sufrimiento durante la relación.

“Tardé en irme por amor, por mis hijos y por ingenua. (Me equivoqué, porque efectivamente debí haberme ido hace muchos años). Pero pregunta a alguno de los que ya dejé, si alguna vez volví. Ningún ser humano tiene el derecho de humillar, engañar y faltar al respeto a nadie”, precisó.

Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, emite comunicado confirmando su separación.

“Por cierto, una de las que aparece en la foto de "familia" habla FATAL de ti; pero es que habla mal de ti hasta a las plantas. Y otros tres de los que están en la foto, que expones su rostro sin mi autorización, les has dedicado tanto tiempo, que si se cruzan contigo por la calle, NI TE CONOCEN. Un saludo "familia".”, agregó.