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Esposa de seleccionado peruano expone supuesta infidelidad y 'busca a dueña' de artículo personal: "Lo encontré en el coche"
¡Lo expuso! Mediante Instagram, la pareja de jugador peruano mostró conversaciones íntimas y el objeto femenino que habría encontrado en el carro de su esposo.
En las recientes Eliminatorias, la selección peruana decepcionó a los hinchas tras quedar fuera del Mundial; sin embargo, sus jugadores siguen dando de qué hablar y no precisamente por su desempeño en el campo. Esta vez, la esposa de André Carrillo salió al frente para develar una supuesta infidelidad por parte de ‘La Culebra’.
André Carrillo le habría sido infiel a su esposa
Mediante su cuenta de Instagram, la pareja del volante peruano, Suhaila Jad, compartió algunas historias que encendieron las alarmas, puesto que mostró una conversación de alto voltaje y que presuntamente correspondería a André Carrillo con otra mujer. “¿Sexy, ¿dónde estás?. ¿Cuándo te dejas ver?”, se lee en la imagen.
André Carrillo le habría sido infiel a su pareja, quien expuso conversación íntima. | Foto: Instagram
Pero eso no es todo, ya que la esposa de Carrillo mostró una fotografía de un arete y colocó lo siguiente: “Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo. Aunque no estoy muy segura de lo que vi, porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un pendiente?”, indicó.
Suhaila Jad evidencia que encontró arete en el carro. | Foto: Instagram
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