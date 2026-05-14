Esposa de seleccionado peruano expone supuesta infidelidad y 'busca a dueña' de artículo personal: "Lo encontré en el coche"

En las recientes Eliminatorias, la selección peruana decepcionó a los hinchas tras quedar fuera del Mundial; sin embargo, sus jugadores siguen dando de qué hablar y no precisamente por su desempeño en el campo. Esta vez, la esposa de André Carrillo salió al frente para develar una supuesta infidelidad por parte de ‘La Culebra’.

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André Carrillo le habría sido infiel a su esposa

Mediante su cuenta de Instagram, la pareja del volante peruano, Suhaila Jad, compartió algunas historias que encendieron las alarmas, puesto que mostró una conversación de alto voltaje y que presuntamente correspondería a André Carrillo con otra mujer. “¿Sexy, ¿dónde estás?. ¿Cuándo te dejas ver?”, se lee en la imagen.

André Carrillo le habría sido infiel a su pareja, quien expuso conversación íntima. | Foto: Instagram

Pero eso no es todo, ya que la esposa de Carrillo mostró una fotografía de un arete y colocó lo siguiente: “Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo. Aunque no estoy muy segura de lo que vi, porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un pendiente?”, indicó.