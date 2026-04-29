Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta antes de ir al Mundial 2018

Los mundos del modelaje, fútbol y entretenimiento frecuentemente se entrelazan. En esta ocasión, una acusación pública de una ex Miss Perú reconocida por títulos como Miss Eco Internacional y Miss Supranational contra el futbolista Aldo Corzo, capitán de Universitario de Deportes, ha capturado el interés del público. La denunciante es Lesly Reyna, ex reina de belleza, quien describió su encuentro con el deportista como la "peor experiencia" de su vida.

En el pódcast 'Xno decirlo', sus palabras generaron reacciones significativas. La exparticipante de 'El último pasajero' relató que el incidente ocurrió días antes de que la selección peruana viajara a Rusia para el Mundial de 2018. Según su testimonio, se encontraba en una fiesta con varios futbolistas, donde Corzo habría intentado sobrepasarse con ella.

Lesly Reyna, exreina de belleza, narra intento de acoso por parte de Aldo Corzo

Reyna compartió detalles de su experiencia en el programa dirigido por Giancarlo Cossio, Israel Dreyfus y Leysi Suárez. Durante la charla, se le pidió que revelara la experiencia negativa que vivió en la residencia de Aldo Corzo, jugador de Universitario de Deportes.

“Esa fue la peor experiencia de mi vida. Fue terrible lo que me hizo (Aldo). Tenía 19 años y estaba empezando en ‘El último pasajero’ (…) eran tiempos de 'bunkers', donde los futbolistas se reunían en privacidad. Mi amiga Nair me invitó y decidí ir. Encontré a Cueva, ‘Orejitas’, André Carrillo, pero Paolo Guerrero no estaba allí”, relató.

Reyna mencionó que se sentía incómoda en el lugar y decepcionada por las acciones de algunos jugadores. Antes de irse, fue al baño sin notar que Corzo la seguía.

“Quería irme y le dije a Nair que me sentía incómoda. Me dirigí al baño, y Aldo (Corzo) intentó entrar conmigo, me jaló para llevarme al baño a la fuerza. Me quiso besar, pero lo empujé y traté de salir de allí. Si no hubiera sido porque alguien más venía al baño en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Me quería forzar”, confesó Lesly Reyna.

Lesly Reyna explica por qué guardó silencio

Reyna detalló que decidió contar su experiencia con el exjugador de Alianza Lima ahora porque, en su momento, no deseaba generar controversia, especialmente debido al regreso de la selección peruana a un Mundial después de 36 años.

“Siempre guardé silencio para evitar problemas. Nunca había experimentado algo así y pensé 'es futbolista, con dinero, mejor no hacer nada’ y permanecí en silencio. Sin embargo, no ocurrió nada grave gracias a que alguien intervino, pero fue algo que mantuve oculto durante años”, finalizó.