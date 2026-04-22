Jazmín Pinedo se confiesa: "Mi pasión por el fútbol sigue intacta"
La conductora Jazmín Pinedo cuenta que superó las críticas por acudir a Rusia 2018 y se suma a campaña previa al Mundial.
La conductora Jazmín Pinedo cuenta que su pasión por el fútbol sigue intacta y ahora se suma a la fiebre del próximo Mundial y demuestra que ha superado las críticas que recibió por su participación en Rusia 2018.
“Acabo de sumarme a Betsson como embajadora en un momento tan especial para el deporte como es el próximo Mundial de fútbol, y eso es algo que me entusiasma muchísimo porque mi pasión por este deporte sigue intacta", comentó la 'Chinita', al anunciar su ingreso a la casa de apuestas en un spot que se ha viralizado en las redes sociales.
PUEDES VER: Futbolista clave de Alianza Lima le propone matrimonio a su novia tras 8 años de relación: "El amor de mi vida"
Recordemos que Jazmín Pinedo fue criticada hace unos años por su participación en Rusia 2018, a donde fue enviada por el canal que tenía los derechos de transmisión para realizar enlaces en directo para los programas de entretenimiento rubro que maneja hace muchos años. Sin embargo, esto provocó que algunos periodistas deportivos la criticaran, a pesar de que siempre se mostró muy preparada en su desempeño ante cámaras.
"Volver a estar de la mano del deporte en esta campaña refleja mucho de mi historia, de cómo he aprendido a enfrentar las críticas y seguir adelante siendo fiel a quien soy. Más allá de las críticas siempre he apostado y creído en mí, he intentado hacer la diferencia en todo lo que hago y agradezco a Betsson por permitirme ser parte de este gran equipo”, señaló la conductora.
La llegada de Jazmín Pinedo a Betsson se da en un contexto donde el fútbol ha ampliado su impacto más allá de lo deportivo, siendo protagonista en la conversación digital. Por ello, se busca una proyección hacia audiencias más diversas, en una industria donde el deporte y el entretenimiento están en constante crecimiento.
