Jugador clave de Alianza Lima le propone matrimonio a su novia: "Me caso con el amor de mi vida"
Futbolista de Alianza Lima anuncia su compromiso con su novia y compartió la noticia mediante Instagram, recibiendo emotivos mensajes de felicitaciones.
¡Pasará a la lista de los casados! La última actuación de Alianza Lima generó gran entusiasmo y alegría entre la hinchada íntima, ya que el cuadro de La Victoria goleó 8-0 a Cusco FC. En este duelo, una de las piezas clave para mantener el arco en cero fue el guardameta, Alejandro Duarte, quien acaba de anunciar su compromiso.
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Mediante Instagram, se dio a conocer que el ‘1’ del “Equipo del Pueblo” le pidió matrimonio a su novia, Paloma. La feliz pareja compartió unas fotografías de este emotivo momento frente al mar. “Me caso con el amor de mi vida”, publicó la joven modelo, luciendo su anillo de compromiso.
Alejandro Duarte y su novia, Paloma, se comprometen.
Alejandro Duarte y su novia se hicieron pareja desde el año 2018 y tras 8 años de relación, el arquero de Alianza Lima le pidió matrimonio. Ambos recibieron mensajes de felicitaciones a través de sus redes debido a su reciente compromiso, que dará paso a una nueva etapa de sus vidas.
“Qué lindo, felicidades, amigo”, comentó Daniela, la novia de Martín Távara; “Felicitaciones, Palo, qué lindos”, colocó Natalie Vértiz; “Felicitaciones, amigos bellos”, indicó Daniela Butrón; “Demasiado feliz por ustedes”, “Felicidades”, “Felicidades, qué linda noticia”, “La mejor noticia del año”, fueron algunos mensajes que recibieron.
¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?
El próximo partido de Alianza Lima está programado para el domingo 26 de abril, cuando se enfrentará a Atlético Grau por una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro se jugará en condición de visitante y está previsto para las 3:30 p. m. (hora peruana), como parte del calendario oficial del campeonato nacional.
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