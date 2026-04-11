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Así fue la celebración de Yoshimar Yotún por su cumpleaños 36: jugador de Cristal mostró su 'chocolate'

El mediocampista de Sporting Cristal celebró su cumpleaños número 36 en compañía de su familia y amigos. Mira las imágenes exclusivas del festejo de 'Yoshi'.

Redacción Líbero Tendencias
Yoshimar Yotún celebró su cumpleaños con una gran fiesta y 'repartió chocolate'.
Yoshimar Yotún celebró su cumpleaños con una gran fiesta y 'repartió chocolate'. | Composición: Líbero/ Instagram
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Este último martes 7 de abril, Yoshimar Yotún estuvo de cumpleaños; sin embargo, al día siguiente Sporting Cristal se enfrentaba a Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Debido a ello, el jugador peruano no realizó ningún festejo; sin embargo, este último fin de semana celebró con una gran fiesta.

Guillermo Viscarra y su esposa Chelita protagonizaron una emotiva escena tras victoria de Bolivia en partido de repechaje.

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Su esposa, Alessandra Cordero, compartió imágenes exclusivas de lo que fue la fiesta de celebración del futbolista celeste, quien estuvo rodeado de su pareja, hijos, familiares, amigos y compañeros de la ‘Fuerza Ganadora’. Asimismo, una vez más demostró el gran talento que tiene para el baile.

Mediante las imágenes publicadas en Instagram, se aprecia que el mediocampista fue agasajado por sus invitados. Además, su fiesta de cumpleaños contó con la presencia de la cantante de salsa, Angie Chávez, quien puso a bailar a Yoshimar Yotún y su esposa, Ale.

La pareja fue la sensación de la noche, ya que en más de una oportunidad se ha podido apreciar el amor y química que tienen en la pista de baile, además de que ambos son amantes de la música, sobre todo de la salsa. Entre los invitados se encontraba la esposa de Miguel Araujo, Jacqueline Palomino.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

El próximo partido de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026 será el jueves 16 de abril, cuando enfrente a Palmeiras en Brasil por la segunda fecha de la fase de grupos. El encuentro está programado para las 5.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Allianz Parque de São Paulo.

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