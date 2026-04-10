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Luis Abram y Celeste Casanova revelan el sexo de su primer hijo en exclusiva fiesta: jugadores de Cristal asistieron

Luis Abram, defensa central de Sporting Cristal, y su esposa realizaron fiesta de revelación de sexo. Diversos jugadores del cuadro celeste fueron invitados.

Redacción Líbero Tendencias
Luis Abram y su esposa, Celeste Casanova, realizaron fiesta de revelación de sexo de su primer hijo.
Luis Abram y su esposa, Celeste Casanova, realizaron fiesta de revelación de sexo de su primer hijo. | Composición: Líbero/Instagram
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En el mes de marzo, Luis Abram y su esposa, Celeste Casanova, anunciaron la llegada de su primer hijo. Semanas después, la pareja llevó a cabo la fiesta de revelación de sexo de su primogénito, contando con la presencia de familiares, amigos y futbolistas de Sporting Cristal.

Guillermo Viscarra y su esposa Chelita protagonizaron una emotiva escena tras victoria de Bolivia en partido de repechaje.

PUEDES VER: Billy Viscarra se quiebra en brazos de su esposa tras victoria de Bolivia en repechaje: video conmueve a hinchas

El video de la fiesta fue compartido mediante Instagram, donde se reveló que el defensa central y su esposa están a la espera de un niño. Esta noticia generó alegría en el entorno, pero sobre todo en los futuros padres, quienes le dedicaron lindas palabras a su bebé en camino.

“Entre tantos sueños que compartimos, hoy comienza el más hermoso de todos. Nuestro pequeño milagro viene en camino y estamos contando los días para conocerte. Desde ya te amamos bebé”, colocó el jugador peruano. Mientras que Celeste, “Amor de nuestra vida, solo puedo decirte que papá y mamá te esperan con mucho amor e ilusión, gracias por elegirnos como tus papás”, indicó.

La fiesta se realizó en un exclusivo espacio en el medio de lo que parece ser una laguna y el código de vestimenta fue el color blanco o nude. Entre los invitados se encontraron los futbolistas de la Fuerza Ganadora, Cristian Benavente, Martín Távara, Renato Solís, Ian Wisdom y Diego Enríquez.

Sporting Cristal

Jugadores de Sporting Cristal asisten a la fiesta de revelación de sexo.

Los futuros papás recibieron diversos comentarios a través de las redes sociales. “¡Felicidades, Luis y Celeste!”, colocó la cuenta oficial del cuadro cervecero. “‘¡Felicitaciones, mi hermano! Es una bendición enorme”, “Te mereces a ese príncipe, serás una mami increíble. Felicidades, familia”, “Awww, qué hermosos, seguirás siendo la reina de la casa, amiga hermosa”, indicaron.

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