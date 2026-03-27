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Billy Viscarra se quiebra en brazos de su esposa tras victoria de Bolivia en repechaje: video conmueve a hinchas
¡Su lugar seguro! Guillermo Viscarra y su esposa protagonizaron una emotiva escena tras la victoria de Bolivia 2-1 ante Surinam en partido de repechaje.
Bolivia sueña con el Mundial 2026 y está a solo un paso de conseguir su clasificación al torneo más importante del fútbol. 'La Verde' logró ganar 2-1 a Surinam, resaltando al arquero Guillermo 'Billy' Viscarra por su fundamental papel en el encuentro en Monterrey.
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Tras el pitazo final, la hinchada boliviana estalló de alegría por la victoria obtenida y, en medio de los cientos de asistentes al estadio, se ubicaba Celita Guanella. En ese momento, Billy Viscarra corrió a los brazos de su esposa, protagonizando un emotivo momento.
Billy Viscarra se quiebra en brazos de su esposa tras triunfo de Bolivia
Mediante su cuenta de Instagram, la popular Chelita compartió este tierno video que muestra cómo el guardameta boliviano la abraza fuertemente y besa luego del triunfo de la selección; además, se aprecia que le dice “Te amo”. Esta escena recibió docenas de comentarios.
Chelita Guanella reacciona a penal de Bolivia ante Surinam
A los 80 minutos del decisivo encuentro, el encargado de ejecutar fue Miguel Terceros, quien convirtió con precisión desde los doce pasos. Con este gol, el marcador se colocaba 2-1 a favor de los bolivianos y así lograron vencer a su rival por las semifinales del repechaje del Mundial 2026.
Toda esta escena fue grabada por Chelita Guanella y compartida en redes sociales. En las imágenes se puede observar como la boliviana estalla de emoción, junto a toda la hinchada de ‘La Verde’ que sueña con su regreso a una Copa del Mundo luego de más de 30 años.
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