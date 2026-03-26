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Esposa de Billy Viscarra emociona a hinchas de Bolivia previo al partido de repechaje: "Más de 30 años esperando"
Celita Guanella, esposa del arquero Guillermo Viscarra, compartió un emotivo video en redes previo al repechaje de Bolivia vs Surinam por el Mundial 2026.
Bolivia se medirá ante Surinam HOY por las semifinales del repechaje para el Mundial 2026 y toda la hinchada de ‘La Verde’ se emociona por el importante duelo que se disputará. En este contexto, una de las entusiastas por el partido es Chela Guanella, esposa de Guillermo Viscarra.
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El arquero boliviano tendría un papel fundamental en el encuentro contra su rival, ya que se encargará de que los denominados “suriboys” no anoten en su portería y así resguardar el marcador a favor del elenco boliviano. En tanto, durante la previa del choque, la popular Chelita alentó a su selección.
Mediante su cuenta de Instagram, Celita compartió un emotivo video en el que se aprecia cómo alienta a los convocados. En las imágenes se observa el banderazo de los hinchas, quienes mantienen el sueño de regresar a una Copa del Mundo tras más de 30 años.
‘Más de 30 años esperando volver a creer. Generaciones enteras soñaron con este momento. Este proceso nos devolvió la ilusión… y hoy estamos acá. Estar hoy acá ya es un logro inmenso. Nos sentimos bendecidas de haber vivido de cerca estos dos años de proceso. Hoy no es solo fútbol… es un país que vuelve a sentir. Hoy late Bolivia más fuerte que nunca’, se mencionó en el post.
¿A qué hora y dónde ver Bolivia vs. Surinam?
El partido entre Bolivia y Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026 se jugará este jueves 26 de marzo a partir de las 6.00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio BBVA de Monterrey, México.
La transmisión en vivo estará disponible para Sudamérica a través de DSports (DirecTV) y su plataforma de streaming DGO, además de otras señales internacionales según el país.
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